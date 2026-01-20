Reacția UNRWA și legislația internațională

UNRWA a condamnat vehement acțiunea, descriind-o drept „un atac fără precedent împotriva unei agenții a Națiunilor Unite și a sediului acesteia”. Agenția a scris pe platforma X că demolarea marchează „un nou nivel de sfidare deschisă și deliberată a dreptului internațional” de către Israel.

Convenția ONU privind privilegiile și imunitățile, semnată de Israel în 1949, stipulează că sediile ONU sunt „inviolabile” și protejate de orice intervenție, inclusiv percheziții sau exproprieri. Cu toate acestea, Ministerul israelian de Externe a susținut într-un comunicat că „complexul nu se bucură de nicio imunitate”, deoarece UNRWA nu mai desfășura activități acolo. Acesta a mai adăugat că măsura a fost luată „în conformitate cu dreptul israelian și internațional”.

Context și amplificarea tensiunilor

Israelul a capturat Ierusalimul de Est în 1967, anexându-l în 1980, deși comunitatea internațională consideră teritoriul ocupat. În schimb, palestinienii revendică această zonă drept capitala viitorului lor stat. Relațiile dintre Israel și UNRWA au fost tensionate de-a lungul anilor.

Autoritățile israeliene acuză agenția că susține Hamas, acuzații respinse constant de UNRWA.

După atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2024, guvernul israelian a intensificat măsurile împotriva agenției. La sfârșitul aceluiași an, parlamentul israelian a interzis operațiunile UNRWA în țară și orice contact oficial cu organizația.

Ulterior, în decembrie 2025, a fost adoptată o altă lege care interzice furnizarea de apă și electricitate către proprietățile UNRWA și permite confiscarea terenurilor deținute de aceasta în Ierusalimul de Est. Următorul pe lista demolărilor este un alt complex UNRWA din zona Kfar ‘Aqab.

Reacții internaționale și locale

Demolarea sediului UNRWA din Sheikh Jarrah a atras critici internaționale. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut guvernului israelian „să înceteze imediat demolarea complexului UNRWA Sheikh Jarrah și să returneze și să restaureze complexul și alte sedii UNRWA către Organizația Națiunilor Unite fără întârziere”.

Autoritatea Palestiniană, cu sediul în Ramallah, a calificat acțiunea drept „o încălcare gravă a tuturor regulilor și normelor dreptului internațional” și a făcut apel la intervenția ONU și a statelor membre pentru a opri astfel de demolări.

Declarații din partea guvernului israelian

Ministrul de extremă dreapta al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a fost prezent la fața locului și a declarat: „Este o zi istorică, o zi de sărbătoare și o zi importantă pentru restabilirea guvernării în Ierusalim. Timp de ani de zile, acești susținători ai terorismului au operat aici, iar astăzi sunt îndepărtați împreună cu tot ceea ce au construit”.

UNRWA, creată în 1949 pentru a sprijini refugiații palestinieni, continuă să respingă acuzațiile Israelului conform cărora ar sprijini grupări teroriste. Complexul demolat din Sheikh Jarrah reprezenta un simbol al prezenței ONU în Ierusalimul de Est, o zonă ce rămâne un punct major de dispută în conflictul israeliano-palestinian, conform CNN.