Un „oraș umanitar” sau o închisoare pentru un popor întreg?

Israel Katz, ministrul apărării din Israel, a anunțat că a ordonat armatei să construiască un „oraș umanitar” pe ruinele din Rafah, în sudul Fâșiei Gaza. Acesta ar urma să devină locul unde să fie relocate, inițial, 600.000 de persoane, în principal palestinieni deja refugiați în zona al-Mawasi.

Dar planul final vizează toată populația Gazei, potrivit declarațiilor sale făcute pentru presa israeliană.

„Palestinienii vor trece printr-un control de securitate și, odată intrați în zonă, nu vor mai putea ieși”, a spus Katz.

Planul: concentrare, control, apoi deportare

Perimetrul zonei va fi complet controlat de armata israeliană. Potrivit lui Katz, ideea este ca această „relocare internă” să pregătească terenul pentru un proiect mai amplu, și anume emigrarea în masă a palestinienilor din Gaza, pe care o consideră inevitabilă.

În același timp, premierul Benjamin Netanyahu se află în SUA, unde poartă discuții cu Donald Trump despre o eventuală încetare a focului și despre posibilitatea ca alte țări să „primească” palestinieni.

„Dacă vor să rămână, pot rămâne. Dar dacă vor să plece, ar trebui să poată pleca”, a spus Netanyahu de la Casa Albă.

Reacțiile experților: „Nu e o relocare. E un plan pentru o crimă împotriva umanității”

Michael Sfard, unul dintre cei mai respectați avocați pentru drepturile omului din Israel, spune că acest plan încalcă flagrant dreptul internațional.

„Katz a prezentat un plan operațional pentru o crimă împotriva umanității. Nu e altceva. Vorbim despre un transfer forțat al populației spre extremitatea sudică a Gazei, în pregătirea deportării definitive. Asta e curățare etnică”, este de părere avocatul.

El subliniază că autoritățile israeliene folosesc termenul „deportare voluntară”, dar condițiile din teren nu oferă de fapt niciun fel de alegere reală.

„Când forțezi pe cineva să-și părăsească țara, în contextul unui conflict, e crimă de război. Dacă o faci la scară largă, devine crimă împotriva umanității”, mai explică Sfard.

Rafah, un posibil lagăr: „Nu va fi o viață acolo, doar supraviețuire”

Profesorul Amos Goldberg, istoric al Holocaustului la Universitatea Ebraică din Ierusalim, susține că planul lui Katz seamănă cu organizarea unui lagăr de concentrare.

„Nu e un oraș. Nu are locuri de muncă, spitale, școli, libertate de mișcare. E un lagăr de tranzit. Nu va fi locuit, ci locuibil doar la nivelul supraviețuirii”, avertizează el, în timp ce atrage atenția că se repetă tipare periculoase: concentrări forțate de populație sub pretext umanitar, urmate de eliminări masive.

„Ce se va întâmpla dacă palestinienii nu vor accepta relocarea și se vor revolta? Nu sunt chiar fără putere”, mai spune Goldberg.

SUA ar fi discutat planuri similare. Palestinienii nu au fost consultați

Planuri pentru construirea de „zone umanitare de tranzit” pentru palestinieni au mai fost discutate, inclusiv cu administrația Trump, potrivit unor documente obținute de Reuters. Acestea aparțineau așa-zisei Gaza Humanitarian Foundation, o entitate care neagă însă că ar fi propus vreodată proiectul care, atenție, ar putea ajunge la un cost de 2 miliarde de dolari.

Un document semnat recent de șeful armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, susține că armata nu are ca obiectiv strămutarea populației palestiniene și că relocările se fac doar pentru siguranța civililor, dar declarațiile lui Katz contrazic direct această versiune.

„Guvernul a arătat clar ce vrea: evacuarea completă a palestinienilor din Gaza. Iar acest «oraș umanitar» e doar prima etapă a unui plan de deportare”, spune avocatul Michael Sfard.

Planul ar putea fi pus în aplicare chiar în timpul unei eventuale încetări a focului, a declarat Israel Katz.

„Nu e un plan pentru ajutor umanitar. E o rețetă pentru o tragedie istorică”, concluzionează Amos Goldberg, profesor și istoric al Holocaustului