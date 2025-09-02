„Am început deja operațiunea terestră în Gaza”, a spus generalul Zamir în timpul unui discurs ținut în fața unor rezerviști mobilizați în ultimele săptămâni.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a adresat la rândul lui un mesaj. „Suntem acum într-un moment decisiv”, a declarat Netanyahu într-o alocuțiune difuzată pe Facebook.

„Am acționat pentru a învinge Hamas, iar pe parcurs, am realizat minuni împreună prin ruperea axei iraniene; în Gaza, în Liban cu Hezbollah, cu regimul Assad, care s-a prăbușit, chiar și cu Iran, care amenința existența noastră. Am eliminat această amenințare împreună, iar acum trebuie să le facem față rebelilor houthi. Dar ceea ce a început în Gaza trebuie să se termine în Gaza”, a declarat premierul israelian.

„Acum ne confruntăm cu o etapă decisivă. Cred în voi, am încredere în voi și întreaga națiune vă îmbrățișează”, le-a transmis Netanyahu soldaților israelieni.

Operațiunea terestră din Gaza vine după ce Guvernul israelian ar fi aprobat un plan de anexare a întregii fâșii palestiniene conduse de mișcarea islamistă Hamas.

