Oficialii de securitate libanezi au urmărit o serie de explozii controlate ale unora dintre pagere, în timpul investigațiilor privind cine a fabricat dispozitivele de comunicație fără fir și cum au ajuns în buzunarele membrilor Hezbollah.

Pagerele folosite în exploziile controlate au fost oprite în momentul atacului din 17 septembrie, ceea ce a însemnat că nu au primit mesajul care a provocat detonarea dispozitivelor compromise. Oficialii au avut examinat cât de catastrofale ar fi fost exploziile pentru cei care transportau dispozitivele și pentru alții din jurul lor.

Mii de explozii au vizat membrii Hezbollah săptămâna trecută, după detonarea pagerelor și a stațiilor de emisie-recepție, o zi mai târziu. În total, exploziile au ucis cel puțin 37 de persoane, inclusiv copii, și au rănit aproape 3.000, potrivit autorităților sanitare libaneze.

Atacul zdruncinat serios gruparea islamistă, care a optat pentru tehnologii analogice după ce a renunțat la telefoanele mobile pentru a evita infiltrarea israeliană.

Israelul nu a comentat direct atacurile, dar CNN a aflat că exploziile au fost rezultatul unei operațiuni comune a serviciului de informații al Israelului, Mossad, și a armatei israeliene.

Ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, a recunoscut în mod tacit rolul țării sale a doua zi după exploziile pagerelor, lăudând „realizări excelente, împreună cu Shin Bet și cu Mossad”. Atât Libanul, cât și Hezbollah au dat vina pe Israel pentru aceste atacuri.

Una dintre sursele de securitate libaneze a declarat pentru CNN că modul în care materialul exploziv a fost ascuns în bateriile pagerelor a fost atât de sofisticat încât nu a putut fi detectat, dar nu a detaliat mai multe despre ce fel de verificări au trecut dispozitivele înainte de intrarea în Liban.

A doua sursă de securitate de rang înalt a spus că a examinat unul dintre pagerele compromise și a asistat la explozia controlată a acestuia. El a declarat pentru CNN că materialul exploziv a fost „înfilat” în interiorul bateriei cu litiu a pagerului și practic nedetectabil. A adăugat că nu a văzut niciodată așa ceva.

