Moștenirea Itala

Itala a fost fondată în Torino, în 1903, de Matteo Ceirano, în perioada în care Italia începea să devină un centru industrial auto.

Marca s-a remarcat rapid prin ingineria sa inovatoare și calitatea construcției. Deși volumul de producție plasa Itala pe locul al doilea, după Fiat, mașinile sale erau cunoscute pentru robustețea și fiabilitatea lor.

Mașina Itala 120 CP din 1907. Itala era una dintre cele mai importante mărci italiene de mașini de calitate înainte de 1914. Foto: Profimedia

Printre modelele emblematice ale începutului, cele de 16 CP și 24 CP au dominat motorsport-ul, câștigând faima pentru performanțele lor.

Un moment semnificativ în istoria companiei a fost crearea fabricii moderne Itala Fabbrica Automobili în 1904, susținută de investiții semnificative din Genova.

Alberto Balloco, un inginer de renume, a contribuit la dezvoltarea unor modele iconice, printre care Itala 100 HP, care a câștigat competiția Coppa Florio din 1905, demonstrând superioritatea tehnologică a mărcii.

Triumfuri istorice

Anul 1906 a fost marcat de o victorie importantă la Targa Florio, iar în 1907, Itala a intrat în istorie cu o performanță remarcabilă în cursa de la Peking la Paris.

Prințul Scipione Borghese, la volanul unui Itala 35/45 HP, a finalizat competiția cu succes, atrăgând atenția internațională.

Reportajele lui Luigi Barzini din „Corriere della Sera” au contribuit la creșterea prestigiului mărcii.

Înainte de Primul Război Mondial, Itala a lansat motoare inovatoare „avalve”, fără supape mecanice, care asigurau o performanță superioară cu 25%, dar aveau costuri de producție mari.

Totuși, dorința de perfecțiune tehnică, combinată cu o gestionare financiară deficitară, a dus la probleme pentru companie.

Declinul și dispariția marcii de mașini Itala

În timpul Primului Război Mondial, Itala și-a adaptat producția pentru motoare de avioane Hispano-Suiza.

După război, cererea guvernamentală s-a prăbușit, iar marca a intrat într-o criză financiară. Modelele elegante precum Itala 50, 51 și 55 nu au reușit să stimuleze piața.

În anii 1920, Giulio Cesare Cappa a încercat să reinventeze marca, proiectând modelul inovator Itala 61, dar costurile ridicate ale producției au împiedicat succesul.

Alte proiecte, precum prototipurile avansate de monoposturi, nu au ajuns niciodată pe piață.

În cele din urmă, dificultățile financiare au dus la fuziunea cu Società Anonima Officine Metallurgiche e Meccaniche di Tortona în 1929.

Încercările ulterioare de restructurare nu au salvat compania, care a fost închisă definitiv în 1934.

Revenirea Itala în 2026

După aproape un secol de absență, grupul DR Automobiles va aduce din nou marca Itala pe șosele europene în 2026. Deși planurile exacte nu au fost încă dezvăluite, există speranțe mari că Itala își va recâștiga locul printre mărcile de lux europene.

Marca Itala va reveni pe drumurile europene în 2026 Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Potrivit Motor 1, relansarea acestui brand istoric reflectă o ambiție de a valorifica moștenirea sa unică și de a readuce în prim-plan valorile care l-au consacrat.

Itala rămâne un simbol al excelenței industriale italiene, o poveste despre inovație, eleganță și provocări depășite prin ambiție. Relansarea din 2026 este un moment istoric atât pentru industria auto, cât și pentru pasionații de mașini clasice din întreaga lume.