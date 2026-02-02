Propaganda Moscovei a prezentat regiunea Donețk ca teritoriu istoric rus

Din 2014, când Rusia a invadat Crimeea, Donețk a devenit un simbol al încercărilor Moscovei de a controla estul Ucrainei, predominant vorbitor de limbă rusă. Kremlinul a folosit regiunea Donețk, împreună cu Luhansk, în centrul propagandei sale, prezentându-le ca teritorii istoric rusești care trebuie „salvate”. În 2022, Rusia a declarat anexarea a patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Herson și Zaporojie. Cu toate acestea, o parte din Donețk rămâne sub control ucrainean.

O zonă-cheie din regiunea Donețk este Sloviansk, un oraș simbolic pentru Moscova, deoarece aici a început așa-numita revoltă „separatistă” pro-rusă în 2014. Eșecul de a prelua controlul asupra acestui oraș, considerat „leagănul Primăverii Ruse” de propaganda Moscovei, după 12 ani de conflicte, ar putea intensifica criticile naționaliștilor pro-război.

„Dacă obții la masa negocierilor ceea ce n-ai reușit prin forță, întrebarea despre cine a câștigat războiul și cine a dictat termenii păcii va avea un răspuns”, a explicat pentru The New York Times Alexander Gabuev, director al think tank-ului Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin.

Vladimir Putin și Donald Trump au negociat zadarnic pacea din Ucraina în 2025
Vladimir Putin și Donald Trump au negociat zadarnic pacea din Ucraina în 2025 Foto: Hepta

Detaliile secrete ale „formulei Anchorage”

În vara anului 2025, negocierile pentru pace, mediate de administrația Trump, au întâmpinat un impas. Propunerea americană de schimb de teritorii, care presupunea cedarea unei părți din Donețk, a primit o contraofertă din partea lui Vladimir Putin și a dus la summitul din Alaska.

Detaliile acordului dintre Trump și Putin nu au fost dezvăluite public, dar liderii ruși au insistat de atunci ca orice acord de pace să urmeze „spiritul Anchorage”, conform aceleiași surse. Esența propunerii ar fi fost cedarea părții din Donețk aflată sub control ucrainean, în schimbul opririi războiului, însă președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins această variantă, Constituția Ucrainei interzicând concesiile teritoriale fără un referendum național.

Cedarea totală a regiunii Donețk ar face Ucraina vulnerabilă în fața unor posibile atacuri rusești viitoare

Zona din Donețk controlată de Ucraina este una dintre cele mai bine fortificate de-a lungul frontului, cu apărări datând din 2014. Pierderea acestor poziții ar lăsa Ucraina vulnerabilă în fața unor posibile atacuri rusești viitoare. În plus, capitala regiunii, Donețk, se confruntă cu o criză severă de apă potabilă, agravată de distrugerea canalului Siverskyi Donet-Donbas în 2022. Acesta își are sursa în teritoriul controlat de Ucraina, lângă Sloviansk, ceea ce face ca regiunea să fie vitală și din punct de vedere strategic, nu doar simbolic.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, participă la sesiunea anuală specială de întrebări și răspunsuri televizate și la conferința de presă de sfârșit de an
Harta din spatele lui Vladimir Putin, mesaj clar Ucrainei: nu doar Crimeea, ci și Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson, pe care Rusia le-a anexat în 2022 Foto: Profimedia

Putin insistă că doar cedarea Donbasului va deschide drumul către pace

„Problema poate fi rezolvată fundamental doar atunci când acest teritoriu va fi sub controlul forțelor noastre armate”, a declarat Vladimir Putin la o conferință de presă în decembrie 2025.

În fața presiunilor rusești, Zelenski a declarat pe 30 ianuarie că este dispus la compromisuri pentru a pune capăt războiului, dar nu va accepta niciodată să compromită integritatea teritorială a Ucrainei. Cu toate acestea, propunerea sa de a transforma partea din Donețk controlată de Ucraina într-o zonă demilitarizată, cu retragerea reciprocă a forțelor, nu a fost acceptată de Moscova.

„Retragerea din Donbas este cheia către pace pentru Ucraina”, a scris Kirill Dmitriev, emisarul lui Putin, pe rețelele de socializare, mesajul fiind însoțit de imaginea unui porumbel.

Declarațiile lui Dmitriev au fost făcute după discuțiile trilaterale față în față dintre Ucraina, Rusia și SUA, desfășurate în weekend la Abu Dhabi, la care acesta a participat.

Analiștii avertizează asupra adevăratelor intenții ale Moscovei

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul la Washington D.C., apreciază că Kremlinul nu este interesat de un acord de pace, cel puțin până când nu îi vor fi îndeplinite cererile maximaliste.

ISW avertizează că Moscova continuă să insiste asupra „obiectivelor inițiale maximaliste ale războiului”, încercând totodată să transfere responsabilitatea pentru lipsa de progres asupra Ucrainei. Rusia controlează cea mai mare parte a Donbasului – format din regiunile Luhansk și Donețk – încă de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022, iar în prezent ocupă aproximativ 90% din această zonă.

