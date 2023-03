Sora lui Matteo Messina Denaro, care a fost cel mai căutat om din Italia până la arestarea sa pe 16 ianuarie, și-a ajutat fratele să scape de capturare timp de 30 de ani și a acționat în numele acestuia pe post de „casier” al „familiei”.

„Rosalia Messina Denaro era o persoană de încredere absolută a șefului. Ea a gestionat rețeaua de pizzini prin care Denaro transmitea comenzile sale celorlalți asociați”, a declarat Alfredo Montalto, judecătorul care a ordonat arestarea acesteia.

Unele pizzini găsite de carabinieri în casa din Castelvetrano, orașul natal al șefului mafiei de pe coasta de sud-vest a Siciliei, conțineau inclusiv precizări despre viziunea lui Denaro asupra vieții și convingerile sale personale.

Messina Denaro se vedea drept un țap ispășitor, un om persecutat de justiție și de stat.

„Să fiu pus sub acuzare pentru că sunt membru al mafiei, în acest moment, consider că este o onoare. Am fost persecutați ca și cum am fi fost niște ticăloși, tratați ca și cum nu am fi făcut parte din rasa umană, am devenit un grup etnic de șters”, a scris Matteo Denaro într-unul dintre biletele găsite de poliție în casa surorii sale.

Alte „pizzini”, care au fost ascunse într-un scaun din casa surorii lui Denaro, erau adresate diferitelor persoane, inclusiv unor presupuși membri ai mafiei, unii dintre ei având porecle, precum Condor, Cireașă, Parmezan și Măr.

Rosalia Denaro ascundea, de asemenea, un bilet care conținea o notă detaliată privind starea de sănătate a fratelui ei.

Matteo Denaro a fost reținut la o clinică privată din Palermo, unde se prezenta sub numele fals Andrea Bonafede și primea periodic tratament pentru o tumoare.

Potrivit procurorilor, Denaro este suspectat că a fost implicat în uciderea a zeci de persoane, inclusiv în atacurile cu bombă din 1992, în urma cărora au fost uciși magistrații antimafia Giovanni Falcone și Paolo Borsellino, și uciderea în 1996 a lui Giuseppe Di Matteo, fiul de 12 ani al unui mafiot devenit martor al statului, care a fost strangulat și dizolvat în acid.

La un moment dat, Matteo Messina Denaro spunea despre el că a umplut „un cimitir de unul singur”.

Denaro este deținut într-o închisoare de maximă securitate din orașul L’Aquila, din centrul Italiei, unde i s-a făcut o primă ședință de chimioterapie.

