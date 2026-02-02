Poliția a raportat că peste 20 de persoane sunt cercetate pentru diverse acuzații

Printre victime se numără Alessandro Calista, un polițist în vârstă de 29 de ani din unitatea mobilă de poliție din Padova. El a fost înconjurat de protestatari mascați și lovit cu brutalitate, inclusiv cu un ciocan, până ce un coleg a reușit să-l scoată din mulțime cu ajutorul unui scut antirevoltă, relatează Euronews.

Calista a suferit multiple contuzii și răni cauzate de lovituri de ciocan, dar a fost externat duminică din spitalul Molinette din Torino, alături de un alt ofițer rănit.

Autoritățile au arestat trei bărbați, cu vârste de 22, 31 și 35 de ani, în urma violențelor de sâmbătă. Un tânăr de 22 de ani din provincia Grosseto a fost identificat cu ajutorul înregistrărilor video ca fiind unul dintre atacatorii lui Calista. Acesta este acuzat de complicitate la vătămare corporală asupra unui funcționar public în timpul unei manifestații și de furt, după ce a sustras scutul, echipamentul și masca de gaz ale polițistului.

Poliția a raportat că peste 20 de persoane sunt cercetate pentru diverse acuzații, inclusiv purtarea de arme interzise, opunerea rezistenței față de autorități și deghizarea în public. Printre obiectele confiscate se numără pietre, chei franceze și cuțite.

În timpul protestelor, manifestanții au aruncat sticle, pietre, dispozitive incendiare improvizate și bombe fumigene, au incendiat tomberoane și un vehicul blindat al poliției.

Potrivit poliției, grupul cel mai agresiv a numărat aproximativ 1.500 de persoane, printre care și participanți din Franța și nordul Europei. Acest fapt a stârnit îngrijorări cu privire la menținerea ordinii publice în contextul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina din 2026.

Premierul Giorgia Meloni a condamnat ferm violențele și a anunțat că guvernul va accelera adoptarea unui pachet de măsuri de securitate.

„Când lovești pe cineva cu un ciocan, o faci știind că pot fi foarte, foarte grave consecințele. Aceasta se numește tentativă de omor”, a declarat Meloni, duminică, după ce i-a vizitat pe ofițerii răniți la spitalul Molinette.

Măsurile propuse includ reținerea preventivă de cel puțin 12 ore pentru recidiviștii violenți, restricții privind vânzarea de cuțite către minori și extinderea dreptului la autoapărare pentru cetățeni, nu doar pentru poliție.

Ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, urmează să informeze Parlamentul, marți, despre incidentele din Torino, pe care oficialii guvernamentali le-au calificat drept „terorism urban” și „tentativă de omor”.

Vicepremierul Matteo Salvini a cerut aprobarea imediată a pachetului de securitate, descriindu-l drept „cel mai bun antidot pentru a bloca imediat încercările extremei stângi de a readuce violența pe străzile orașelor italiene”.

Mesajul transmis de Sindicatul Europol

În urma protestelor din Torino, Sindicatul Europol a transmis un mesaj pe pagina de Facebook.

„Suntem alături de camarazii noștri din Italia, care, în aceste zile, au trecut printr-o serie de confruntări deschise cu organizații extremiste. În imagini se poate observa cum unul dintre polițiști este la pământ, în mijlocul mulțimii, iar mai mulți huligani se năpustesc asupra lui cu bâte, bucăți de fier, cuțite și chiar cu un ciocan.

De asemenea, se observă utilizarea unui laser de mare putere, folosit pentru orbirea polițiștilor, cu consecințe grave asupra vederii. În astfel de situații nu mai putem vorbi despre democrație, libertate de exprimare sau toleranță.

Agresarea unui polițist aflat la pământ reprezintă o agresiune directă asupra valorilor fundamentale ale statului de drept. Toți acești huligani trebuie să răspundă cu ani grei de închisoare pentru faptele comise”, a transmis Sindicatul Europol.

