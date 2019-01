Italianul care a donat 100.000 de euro pentru o secție de spital.

Singurul ambulatoriu de boli infecțioase pentru copii ar putea să deservească și județele învecinate, iar lucrările de amenajare au început deja în subsolul spitalului, într-un spațiu nefolosit de zeci de ani. Italianul a donat banii iar de amenajare se ocupă o asociație care a mai amenajat alte două etaje ale spitalului.

„Am lucrat cu ei (românii, n.r.), ne-am dezvoltat, cu ei a crescut firma noastră și a ajuns la un nivel înalt. Am simțit că am o datorie în România și am ajuns să plătesc datoriile mele”, a spus la Digi24 Sergio Valsania, omul de afaceri care a donat banii.

În luna decembrie, Sergio Valsania a contactat ONG-ul care a reabilitat în doar un an alte 2 etaje ale secţiei de boli infecţioase.

„Ambulatoriul deservește nu numai orașul Arad, ci tot județul Arad. Şi pentru că Timișoara și Oradea nu au ambulatoriu pentru boli infecțioase, ambulatoriul nostru poate deservi și această zonă”, a explicat Anamaria Nyeki, președintele asociației „Cetatea Voluntarilor Arad”.

Compartimentul va avea 200 de metri pătrați, cu 12 spații pentru internări, consultații sau alte proceduri medicale.

