eMAG, un campion al comerțului online

Pe parcursul celor 17 ani în care Iulian Stanciu s-a aflat la conducerea eMAG, compania a cunoscut o dezvoltare exponențială, devenind un ecosistem de succes în sectorul retail-ului online din Europa de Est. „Toată această tehnologie dezvoltată aici, la București, și exportată regional a creat un campion de tehnologie care va crește în continuare accelerat într-un sector care este încă în primele etape de dezvoltare”, a declarat Stanciu.

Planurile eMAG rămân ambițioase, compania având un buget de investiții de 1,2 miliarde de lei pentru anul fiscal curent. Aceste resurse vor fi direcționate către tehnologie, infrastructură logistică și servicii financiare, sprijinite de expertiza și capitalul Prosus. Potrivit estimărilor, piața de ecommerce din regiune are potențialul de a crește de până la trei ori în următorii ani, având în vedere rata actuală de penetrare de 11-12% din totalul sectorului de retail.

Mesajul de rămas-bun al lui Iulian Stanciu

În discursul său, Stanciu a mulțumit echipei eMAG, partenerilor și milioanelor de clienți care au contribuit la succesul companiei. „Am avut încredere că se poate, am avut încredere în oameni care au crescut în business împreună cu mine, așa cum și alții au avut încredere în mine. Și am fost norocos să am alături oameni excepționali, colegi, parteneri, mentori și un investitor care a susținut dezvoltarea eMAG prin investiții masive și prin facilitarea accesului la cunoaștere”, a mai spus acesta.

CEO-ul Prosus, Fabricio Bloisi, a subliniat contribuția remarcabilă a lui Stanciu la transformarea eMAG într-un lider regional: „Iulian a transformat eMAG în principalul ecosistem de comerț online din regiune. A extins business-ul în retail, logistică și servicii financiare – o dovadă a viziunii sale antreprenoriale, a implicării și a energiei sale. Suntem mândri de ceea ce am realizat împreună și îi dorim mult succes în următoarea etapă.”

De la antreprenor la investitor: noua misiune a lui Iulian Stanciu

Cu o experiență vastă acumulată în gestionarea și creșterea unei afaceri de succes, Iulian Stanciu își propune să își canalizeze energia către susținerea ecosistemului antreprenorial din România. „Dacă până acum am fost jucător, adică antreprenor, acum merg către antrenor, adică investitor. Îmi doresc să ajut companii și antreprenori să crească, să avem poate 10 eMAG-uri în 10 ani, în diverse domenii”, a declarat acesta.

Planurile sale de viitor includ sprijinirea companiilor și a antreprenorilor cu acces la capital, mentorat și conectarea la piețe internaționale. Printre sectoarele de interes se numără energia, serviciile medicale, industria și tehnologia, dar și alte domenii strategice care pot contribui la dezvoltarea economică a României.

„Un investitor poate ajuta enorm o afacere și un antreprenor. Le recomand antreprenorilor să fie deschiși către asociere; oamenii pot face mai mult împreună, printr-un parteneriat corect gândit și gestionat pe termen lung”, a concluzionat Stanciu.

„La 17 ani de la preluarea eMAG și la 14 ani de la începutul colaborării cu Naspers (Prosus), Iulian Stanciu anunță transferul integral al participației sale către Prosus. Această etapă nu schimbă angajamentul eMAG față de piețele în care activăm, iar Prosus, acționarul majoritar în ultimii 14 ani, rămâne alături de țelul nostru, acela de a crește ecommerce-ul în regiune.

De-a lungul celor 25 de ani de activitate, eMAG a rămas opțiunea de încredere pentru cei 9 milioane de consumatori atunci când vine vorba de cumpărături online. Mai mult, ne continuăm planul de investiții în următorul an fiscal, cu un buget record de 1,2 miliarde de lei. Investițiile vor merge predominant către infrastructura logistică și de livrare, AI și servicii financiare, consolidând baza pentru o economie digitală solidă în regiune.

Vreau să-i mulțumesc lui Iulian pentru dedicarea, viziunea și faptul că ne-a ținut focusați pe client și pe dezvoltare personală continuă”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group.