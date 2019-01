Tânăra a avut neplăcută surpriză să constate că rochia care îi venise acasă nu era nici pe departe ca cea pe care o comandase.

„Am deschis pachetul ca să mă îmbrac. Nu apusem să-l verific mai devreme, pentru că lucrase toată ziua. Când l-am deschis, am văzut materialul nu era același, iar când am îmbrăcat-o, rochia era complet diferită. Am început să plâng, pentru că nu aveam nimic altceva de purtat și pentru mine era dezgustător să mă îmbrac cu ceea ce ei mi-au trimis”, a spus tânăra, potrivit Daily Mail.

Astfel, Brittany s-a văzut nevoită să renunțe la a mai purta rochia care îi fusese livrată, însă pentru a nu rata petrecerea, a reușit să găsească o soluție de compromis.

„Noaptea mea a fost un eșec, pentru că nu aveam de gând să mai ies. Însă, nu am vrut să îmi distrug complet seara de Revelion, iar în cele din urmă am găsit ceva ce puteam îmbrăca”, a mai spus Brittany Colley.

În legătură cu compania care i-a livrat rochia, tânăra a spus că nu a luat legătură cu reprezentanții ei, pentru că avea de gând să poarte rochia numai în seara de Revelion.

