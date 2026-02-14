Tragedie a avut loc vineri, 13 februarie, pe drumul județean DJ 208B, în localitatea Dumbrăveni, din județul Suceava. Urmează informații care vă pot afecta emoțional! Autoturismul condus de mătușa sa l-a acroșat pe copil, trecând apoi cu roata spate stânga peste el în timp ce efectua manevra de mers înapoi, potrivit publicației News Bucovina.

O tânără de 26 de ani a oprit autoturismul pe podețul din fața locuinței cumnatei sale, în vârstă de 22 de ani, care a ieșit la drum însoțită de băiețelul ei.

Cele două au conversat, iar micuțul s-a deplasat în spatele mașinii, fără a fi văzut la timp de cele două femei. Șoferița a dat să plece, a efectuat o scurtă manevră de mers cu spatele, trecând cu roata din stânga peste copilaș.

Copilul a suferit leziuni extrem de grave și a intrat în stop cardiorespirator. A fost transportat de urgență cu o ambulanță la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, băiețelul a decedat la scurt timp.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii rutieri au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

