Japonia vrea cel mai mare parc eolian plutitor din lume

Japonia a anunțat că vrea să construiască cel mai mare parc eolian plutitor din lume, cu o putere totală de 1 GW. Parcul ar urma să fie ridicat lângă insulele Izu și să producă energie pentru insule, dar și pentru întreaga regiune Tokyo.

Proiectul este cu atât mai surprinzător cu cât Japonia, deși este văzută de decenii ca una dintre cele mai avansate țări din lume în tehnologie, a rămas mult în urmă la energia eoliană.

Țara are acum doar 6,4 GW capacitate totală instalată în turbine eoliene, la o populație de aproximativ 122 de milioane de locuitori. Din această capacitate, doar 0,3 GW, adică aproximativ 300 MW, vine din parcuri eoliene maritime.

Cablul submarin va avea 160 de kilometri

Noul parc eolian plutitor ar urma să fie conectat la țărm printr-un cablu submarin HVDC, adică un cablu de curent continuu de înaltă tensiune. Acesta va avea aproximativ 160 de kilometri lungime, o distanță comparabilă cu drumul dintre București și Buzău. Prin acest cablu, energia produsă de turbine va fi transmisă spre rețeaua electrică.

Regiunea Tokyo, care va finanța proiectul, vrea ca parcul să fie conectat la rețea în anul 2035.

Câți oameni ar putea alimenta uriașul parc eolian din Japonia și ce suprafață acoperă

Dacă transformăm aceste date într-o estimare practică, dimensiunea proiectului devine mult mai ușor de înțeles. Regiunea metropolitană Tokyo se întinde pe aproximativ 32.400 de kilometri pătrați și are, potrivit datelor oficiale, aproape 38 de milioane de locuitori, iar insulele Izu adaugă încă aproximativ 300 de kilometri pătrați, ceea ce duce zona totală vizată la aproape 32.700 de kilometri pătrați, adică mai mult decât suprafața Republicii Moldova.

În același timp, un parc eolian offshore de 1 GW, ținând cont de un factor de capacitate de circa 40%, ar putea produce în jur de 3,5 milioane de MWh pe an. Raportat la consumul mediu al unei gospodării din Japonia, de aproximativ 4,3 MWh anual, rezultă că ar putea fi alimentate peste 800.000 de locuințe. Tradus în populație, la o medie de 2,2 persoane pe gospodărie, înseamnă că energia produsă ar putea ajunge la aproximativ 1,8-2 milioane de oameni.

De ce are Japonia nevoie de turbine plutitoare

Explicația ține de relieful marin. Apele din jurul Japoniei sunt foarte adânci, iar aproximativ 99% dintre ele nu sunt potrivite pentru turbine eoliene maritime clasice, cu fundație fixă pe fundul mării.

Turbinele plutitoare sunt montate pe structuri care plutesc și sunt ancorate de fundul mării, de obicei în trei puncte. Această soluție permite instalarea lor în zone cu ape adânci și vânt puternic, acolo unde turbinele obișnuite ar fi prea scumpe sau imposibil de montat.

Proiectul este uriaș, dar și riscant

Tehnologia turbinelor plutitoare este încă în dezvoltare. Primul parc eolian plutitor construit la o scară mai mare, Hywind Scotland, a fost inaugurat în 2017, dar în 2024 a avut nevoie de reparații importante după ce, în urma umidității din regiune, piese care pot rezista 25 sau 30 de ani la o turbină fixă s-au uzat în doar 7 ani.

Criticii din Japonia spun că proiectul este extrem de ambițios, mai ales că actualul cel mai mare parc eolian plutitor, aflat în apele Norvegiei, nu ajunge nici măcar la 100 MW, iar Japonia vrea să construiască un parc de peste zece ori mai mare.

Japonia și-a propus să ajungă la 10 GW capacitate eoliană instalată până în 2030 și la 45 GW până în 2040.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE