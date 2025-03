O garanție de securitate mai eficientă decât armata

În interviul acordat Fox News, JD Vance sugerează că implicarea economică a americanilor în Ucraina ar putea fi o garanție de securitate mai eficientă decât prezența militară.

„Dacă vreţi garanţii de securitate adevărate, dacă vreţi cu adevărat să vă asiguraţi că Vladimir Putin nu mai invadează Ucraina, cea mai bună garanţie de securitate este să le daţi americanilor un interes economic în viitorul Ucrainei”, a declarat JD Vance, conform sursei citate de News.ro.

Vicepreședintele american pune sub semnul întrebării sustenabilitatea finanțării continue a războiului, afirmând: „Care este planul? Nu puteţi finanţa războiul etern. Poporul american nu o va tolera”.

Contextul declarațiilor lui JD Vance

Interviul a fost înregistrat înainte de anunțul Casei Albe privind suspendarea ajutorului militar pentru Ucraina.

Această decizie a urmat unei întâlniri tensionate între președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Propunerea lui Donald Trump pentru Volodimir Zelenski

Președintele SUA intenționează să semneze un acord al mineralelor cu Ucraina, văzut ca o compensație pentru ajutorul american oferit după invazia rusă din 2022.

Ucraina deține zăcăminte importante de litiu și minerale rare.

Reacția lui Vance la întâlnirea Trump-Zelenski

Referindu-se la întâlnirea nereușită dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, JD Vance a comentat: „Nu poţi să vii în Biroul Oval sau oriunde altundeva şi să refuzi ca măcar să discuţi detaliile unui acord de pace”.

În timp ce SUA explorează opțiuni economice, unele țări europene, precum Franța și Marea Britanie, propun trimiterea de trupe în Ucraina în cazul unui armistițiu. Rusia se opune acestei idei.

Președintele Zelenski insistă ca orice acord de armistițiu să includă garanții explicite de securitate din partea Occidentului, subliniind complexitatea situației și diversitatea perspectivelor implicate în rezolvarea conflictului.

