Manifestanții au afișat pancarte cu mesaje dure, inclusiv „Vance este un trădător. Du-te și schiază în Rusia” și „JD Vance este un gunoi nazist”, conform unei postări pe X a Nanei Sajaia, producător asociat la Fox News.

"Go, ski in Russia," - VP Vance met with protest at Sugarbush Ski Resort in Vermont.

Alte pancarte susțineau: „Trump îl servește pe Putin” și „Alături de Ucraina”.

Something very moving about this peaceful roadside demonstration from ordinary people in a small town in Vermont for Ukraine



Sunflowers (of course) and signs saying 'Zelensky is a hero 'Traitor Trump loves Russia

🇺🇦 https://t.co/FHWa5NsE3g pic.twitter.com/eYXzdXGtHr — teresa smith (@treesey) March 1, 2025

Familia Vance ar fi fost redirecționată pe o altă parte a muntelui pentru a evita protestatarii și, în cele din urmă, mutată într-un „loc ascuns”, necunoscut.

Welcome to your ski vacation in Vermont, JD Vance!

Un schior prezent la stațiune a comentat despre demonstrație, spunând că protestatarii erau „niște idioți nenorociți”, conform Fox News.

Protestul a avut loc la o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost dat afară de la Casa Albă, în urma unei confruntări tensionate cu Donald Trump, Marco Rubio și JD Vance în Biroul Oval.

28 februarie 2025, SUA, Washington: Vicepreședintele american JD Vance participă la întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, în Biroul Oval al Casei Albe – Foto Hepta

În timpul acelei întâlniri, Vance l-a acuzat pe Zelenski că s-a comportat „lipsit de respect” și l-a sfătuit să aprecieze eforturile lui Trump de a opri războiul.

„Cu tot respectul, cred că este lipsit de respect din partea dvs.(..) Chiar acum mergeți și forțați recruții să meargă pe front pentru că aveți probleme cu forța de muncă. Ar trebui să-i mulțumiți președintelui pentru că încearcă să pună capăt acestui conflict. ”, a spus JD Vance vineri, la întâlnirea cu Volodimir Zelenski din Biroul Oval.

