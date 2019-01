„De obicei, nu fac declaraţii despre declaratii pe care le-am dat altă dată. (..) În urma discuţiilor cu dna premier, sunt linistit. De altfel, şi in urma discutiei cu presedintele republicii. Am încredere ca problemele interne nu se vor reflecta pe plan european. Si cred ca mesajul a fost bine inteles si de presedintele Senatului si al vicepresedintelui Camerei Deputatilor', a transmis Jean Claude Jucker, la Palatul Victoria.

Şi premierul Viorica Dăncilă i-a transmis preşedintelui Comisiei Europene că România va continua să lucreze pentru realizarea obiectivului comun de consolidare a proiectului european.

„În cadrul întrevederii de astăzi cu preşedintele Juncker am reiterat încrederea într-o cooperare strânsă şi un dialog constructiv în continuarea bunei cooperări pe care am avut-o cu Comisia Europeană pe parcursul ultimelor luni. Am exprimat de asemenea speranţa că eforturile noastre comune şi susţinerea reciprocă ne vor facilita atingerea rezultatelor dorite la finalul preşedinţiei noastre la Consiliul UE şi, bineînţeles, la încheierea mandatului actualei Comisiei Europene”, a afirmat premierul la finalul vizitei Colegiului Comisarilor la Palatul Victoria, în cadrul conferinţei de presă susţinute alături de preşedintele CE, Jean-Claude Junker.

Dăncilă a adăugat că abordarea constantă şi iniţiativele Comisiei Europene pentru realizarea unei Uniuni mai puternice şi eficiente în obţinerea de rezultate concrete pentru toţi cetăţenii europeni corespund pe deplin viziunii şi obiectivelor pe care România vrea să le promoveze pe durata preşedinţiei la Consiliul UE.

„L-am asigurat pe preşedintele Juncker că vom menţine această abordare. Suntem pe deplin conştienţi de mize, în special în acest peisaj european în schimbare, şi suntem ferm angajaţi să contribuim ca facilitator de consens prin acţiuni concrete la promovarea unei Europe mai unite şi mai coezive. Este nevoie de o astfel de abordare cu atât mai mult cu cât avem de gestionat o agendă europeană, cu un grad de complexitate foarte ridicat, a tematicilor momentului. Dezbaterile privind viitorul Europei, viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, negocierea cadrului financiar multianual 2021-2027 şi Brexit-ul sunt doar câteva elemente şi evenimente majore care definesc cadrul de acţiune a preşedinţiei noastre la Consiliul UE. Îl asigur pe domnul preşedinte Juncker că suntem hotărâţi să contribuim la obţinerea de rezultate pozitive, la întărirea unităţii Uniunii Europene, pentru a răspunde provocărilor actuale cu care se confruntă Uniunea Europeană”, a mai declarat premierul.

