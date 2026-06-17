Jeremy Clarkson, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori britanici și fostă vedetă a emisiunii „Top Gear”, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer. Anunțul a fost făcut în ultimele episoade ale sezonului 5 din „Clarkson’s Farm”, producția difuzată de Prime Video.

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„Am cancer”

În timpul emisiunii, Jeremy Clarkson a discutat deschis despre problemele sale de sănătate cu Charlie Ireland și Kaleb Cooper. Momentul a surprins atât colegii săi, cât și telespectatorii. „Am cancer”, a spus Clarkson.

Vizibil șocat, Kaleb Cooper l-a întrebat: „Nu, nu ai. Unde?”

Prezentatorul a răspuns: „Unde se află nu este treaba nimănui. Știu asta încă din luna mai”.

Diagnosticul a venit după o biopsie

Jeremy Clarkson a explicat că absența sa din ultima perioadă a avut legătură cu investigațiile medicale pe care le-a efectuat. „Motivul pentru care am dispărut săptămâna trecută a fost că m-am dus la medic și am făcut o biopsie”, a spus acesta.

Potrivit prezentatorului, medicii i-au transmis că este vorba despre o formă agresivă de cancer, însă există și o veste încurajatoare. „Tipul de cancer este agresiv, dar, din fericire, l-au depistat într-un stadiu foarte incipient”, a explicat Jeremy Clarkson.

Jeremy Clarkson va fi supus unei intervenții chirurgicale

Vedeta britanică a dezvăluit că urmează să fie operată în perioada următoare. „Va trebui să mă duc să fac o operaţie; operaţia în sine durează foarte puţin, dar corpul tău rămâne indisponibil pentru o perioadă scurtă”, a declarat Clarkson.

Acesta nu a oferit detalii despre tipul de cancer sau despre zona afectată, alegând să păstreze aceste informații în sfera privată.

Probleme în timpul tratamentului

În finalul sezonului 5 din „Clarkson’s Farm”, Jeremy Clarkson apare într-un pat de spital și vorbește despre dificultățile prin care trece. „Sezonul 5 a început cu mine într-un pat de spital, iar acum suntem la finalul sezonului 5 şi m-am întors într-un pat de spital”, a spus prezentatorul.

El a explicat că o parte din tratament nu a decurs conform planului. „O parte din tratament a mers prost”, a mărturisit Clarkson. Totodată, acesta a făcut o declarație care i-a emoționat pe fani. „Dacă următoarea rundă de tratament va fi de succes, ne vedem în sezonul 6, iar dacă nu, nu ne vom vedea”, a spus prezentatorul.

Mesajul transmis fanilor înaintea finalului de sezon

Înainte de difuzarea ultimelor episoade din sezonul 5, Jeremy Clarkson a publicat un videoclip pe Instagram în care și-a avertizat urmăritorii că urmează momente dificile.

Potrivit acestuia, episoadele finale sunt „foarte, foarte dificile”. Declarațiile au stârnit numeroase reacții din partea fanilor, care i-au transmis mesaje de susținere pe rețelele sociale.

De la Top Gear la Clarkson’s Farm

Jeremy Clarkson este unul dintre cele mai cunoscute nume din televiziunea britanică. Timp de aproape două decenii, el a prezentat emisiunea „Top Gear” alături de Richard Hammond și James May.

Formatul, difuzat de BBC între 2002 și 2022, a devenit un fenomen internațional, fiind urmărit de milioane de telespectatori din întreaga lume. Din 2021, Clarkson este protagonistul emisiunii „Clarkson’s Farm”, care urmărește provocările întâmpinate de acesta în încercarea de a administra o fermă, fără experiență anterioară în agricultură.