Incendiu la un depozit de fier vechi din Portul Agigea

Pompierii au anunțat că nu sunt victime, nu există probleme de propagare a incendiului și nu se impun evacuări.

„Incendiu gunoi și fier vechi în port Agigea, Poarta 10. La ora 6:55 a fost transmis mesaj tip RO-Alert pentru degajări de fum în zona localității Agigea”, a transmis ISU Dobrogea.

La fața locului intervin pompierii de la ISU Constanța cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă și o ambulanță SMURD B. De asemenea, intervine și o autospecială de stingere a unui operator privat.

Fumul dens a dus la emiterea mesajului RO-Alert

Autoritățile au emis avertizarea pentru populație din cauza fumului degajat de incendiul izbucnit în zona depozitului de gunoi și fier vechi.

Potrivit informațiilor transmise de ISU, incendiul este gestionat de echipajele de intervenție, iar până acum nu au fost anunțate persoane rănite.

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