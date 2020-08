„Cine zice că pompierii nu fac față provocărilor? #Jerusalema #Challenge a fost transformat într-un antrenament plin de energie de către pompierii din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Timișoara! Sperăm ca acest video să vă aducă și dumneavoastră un zâmbet pe buze și energia necesară pentru o zi de muncă”, au transmis cei de la ISU Timiș pe pagina de Facebook a instituției.

Jerusalema este o melodie lansată în 2019 care a avut succes în primă fază în Africa de Sud, iar apoi a devenit cunoscută în toată lumea.

În scurtă vreme, pe Facebook, Twitter și TikTok au apărut milioane de videoclipuri pe internet cu oameni care dansează pe Jerusalema.



Cadre medicale, pompieri, polițiști și călugări au acceptat provocarea #JerusalemaDanceChallenge și au transmis energia lor pozitivă întregii lumi.

Members of @eThekwiniM #MetroPolice added their own flare to the global trend of the #JerusalemaDanceChallenge at Durban’s south beach on Monday.



This formed part of their #WomansDay2020 celebrations. @TimesLIVE pic.twitter.com/WZFdqeieHJ