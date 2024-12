Jocul video care simulează masacrul Hamas din 7 octombrie, interzis în Germania și în Marea Britanie, disponibil în Israel

Jocul, intitulat „Fursan Al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Moschee”, a apărut în 2022, dar a fost actualizat și permite utilizatorilor să se joace de-a teroriștii palestinieni și să ucidă soldați israelieni.

Potrivit paginii magazinului jocului de pe Steam, pe 11 noiembrie, creatorul Nidal Nijm a lansat o nouă caracteristică (un „patch”), care îi permite jucătorului să „retrăiască ziua emblematică în care curajoasa Rezistență Palestiniană a umilit forțele militare israeliene”, referindu-se la masacrul din 7 octombrie 2023.

Misiunea intitulată „Operațiunea Toufan Al-Aqsa” (numele de cod al operațiunii teroriste) este „un omagiu adus numelui Hamas pentru cel mai mortal atac terorist din istoria Israelului”. Trailerul prezintă teroriști care se deplasează cu parapanta spre posturile israeliene de graniță sau momentele în care femei-soldat sunt capturate

Desantul cu parapanta

Creatorul Nidal Nijm este un brazilian de origine palestiniană, suspectat că este fi fiul unui terorist din Al-Fatah. Tatăl a fugit din Liban în anii 1980 și și-a încurajat fiul să învețe programarea jocurilor pe computer „pentru a răspândi cauza palestiniană”.

Potrivit e-mailurilor postate de Nijm însuși pe pagina Steam a jocului, dezvoltatorul și distribuitorul de jocuri video din SUA Valve Corporation, care operează piața de jocuri Steam, l-a contactat, în octombrie anul trecut, pentru a-l informa despre scoaterea jocului de la vânzare în Marea Britanie. În e-mailuri, un reprezentant Valve a explicat că a primit o solicitare din partea autorităților britanice și, ulterior, a aplicat restricții specifice țării, invocând obligația lor de a respecta reglementările regionale privind conținutul.

Nijm și-a exprimat dezamăgirea față de eliminarea jocului său. El a argumentat că jocul „nu este substanțial diferit de alte jocuri video cu împușcături, cum ar fi Call of Duty”, susținând că eliminarea este „motivată politic”.

Jocul este deja blocat în Germania și în Australia, însă este încă disponibil în mai multe țări, inclusiv Israel. Valve nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale Jerusalem Post.

