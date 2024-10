Joe Biden le-a spus reporterilor că speră că lovitura israeliană va marca sfârşitul dus-întors cu Iranul.

„Se pare că Israelul nu a lovit decât ținte militare. Sper că acesta este sfârșitul”, a precizat Joe Biden.

The IDF releases a video showing F-15 fighter jets heading out to carry out last night's strikes in Iran. pic.twitter.com/9BAjeSBP5H