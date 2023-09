„Am mărșăluit la mai multe proteste ale UAW pe când eram senator, din 1973, dar vă spun, este prima dată când o fac ca președinte”, a spus Joe Biden.

Președinții american, inclusiv Biden până acum, au refuzat anterior să se implice în disputele sindicale pentru a evita percepția că sunt părtinitori.

Președintele Joe Biden a avut și un mesaj cu ocazia participării la protest, dar a ales să monopolizeze atenția pe el și a vorbit pentru doar 87 de secunde.

„Oameni buni, m-ați auzit spunând de multe ori, Wall Street nu a construit această țară, clasa de mijloc a construit această țară, iar sindicatele au construit clasa de mijloc!” a afirmat Biden, în uralele muncitorilor. „Este un fapt, așa că hai să continuăm. Meritați ceea ce ați câștigat și ați câștigat mult mai mult decât sunteți plătiți.”

Biden became the first sitting president to join a picket line with striking workers today.



„Let’s keep going. You deserve what you’ve earned, and you’ve earned a hell of a lot more than you’re getting paid now,” he told striking auto workers in Michigan. pic.twitter.com/W86UmcH1hs