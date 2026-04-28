Potrivit PhoneArena, device-ul ar putea apărea pe piață în 2028, iar compania intenționează să revoluționeze interfața cu utilizatorul prin integrarea unui AI agentic.

Un procesor personalizat și o nouă interfață

Conform analistului Ming-Chi Kuo, OpenAI colaborează cu MediaTek și Qualcomm pentru dezvoltarea unui procesor personalizat, iar Luxshare, compania lui Jony Ive, va fi partenerul exclusiv pentru co-design și producție.

Specificațiile complete și lista furnizorilor ar trebui să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026 sau începutul lui 2027, urmând ca producția în masă să înceapă în 2028.

Spre deosebire de smartphone-urile actuale, acest dispozitiv va înlocui interfața tradițională bazată pe aplicații cu una bazată pe fluxuri de sarcini gestionate de un ecosistem AI agentic.

„Device-ul va avea capacități AI integrate, iar sarcinile mai complexe vor fi procesate în cloud”, a explicat Kuo. Totuși, dezvoltarea unui astfel de smartphone aduce provocări tehnice semnificative. Consumul de energie și gestionarea memoriei sunt probleme majore, deoarece procesorul va trebui să înțeleagă în mod constant contextul utilizatorului pentru a oferi o experiență personalizată.

De ce un smartphone?

Inițial, OpenAI a explorat device-uri precum boxe inteligente sau ochelari cu realitate augmentată. Totuși, se pare că dorința de a controla întregul ecosistem hardware-software i-a determinat să se concentreze pe un smartphone.

„Singura modalitate de a oferi un serviciu complet bazat pe un agent AI este să controlezi atât sistemul de operare, cât și hardware-ul”, a mai remarcat Kuo. În plus, smartphone-urile rămân cea mai importantă categorie de gadgeturi tehnologice, un aspect esențial pentru funcționarea unui AI agentic.

Competiția acerbă

Cu toate acestea, intrarea pe piața smartphone-urilor ar putea fi una dificilă pentru OpenAI. În prezent, ea este dominată de giganți precum Apple, Samsung și Google, care investesc masiv în integrarea AI în telefoanele lor.

De exemplu, Apple a început să integreze ChatGPT în iOS începând cu 2024, iar următoarea actualizare majoră pentru Siri va utiliza modele de limbaj dezvoltate de Google.

În plus, Samsung colaborează cu Perplexity pentru a aduce AI-ul Claude în One UI 8.5 și pe seria Galaxy S26, iar Google își extinde influența cu Gemini, care este deja integrat în dispozitivele Pixel și alte telefoane Android de top, precum OnePlus 15 și Nothing Phone (4a) Pro.

Viitor incert pentru OpenAI

Deși ChatGPT rămâne cel mai popular chatbot AI, concurența cu Claude de la Anthropic, Gemini de la Google și alte soluții precum Grok de la xAI sau Meta AI se intensifică.

Crearea unui smartphone care să schimbe paradigma actuală bazată pe aplicații ar putea fi o provocare prea mare pentru o companie fără experiență în hardware.

