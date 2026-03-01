Persoana din spatele operațiunii Răgetul Leului

Netanyahu a făcut referire, în discursul său, la moștenirea lui Trumpeldor, declarând că eroismul acestuia inspiră soldații și cetățenii israelieni, potrivit publicației Spiegel.

Joseph Trumpeldor este considerat un erou național în Israel. Moartea sa a devenit un simbol al rezilienței și al apărării așezărilor evreiești, fiind comemorată anual în calendarul ebraic pe data de 11 Adar, care a coincis cu ziua în care Statele Unite și Israelul au lansat un atac militar comun de amploare împotriva Iranului.

Înaintea discursului, Netanyahu a fost fotografiat în biroul său, în timpul unei convorbiri telefonice cu fostul președinte american Donald Trump. În imagine se observa un volum cu titlul „Allies at War. The Politics of Defeating Hitler”, un detaliu care subliniază pasiunea premierului pentru istorie.

În intervenția sa, Netanyahu a anunțat că „reședința lui Khamenei a fost distrusă” și că există indicii privind moartea liderului iranian, adăugând: „Moștenirea și eroismul său (al lui Trumpeldor n.r.) pulsează în noi”.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, răgetul leului al soldaților noștri, al piloților noștri și al cetățenilor noștri se aude astăzi în întreaga lume”, a declarat Netanyahu în încheierea discursului său.

De aici și „Răgetul Leului”, operațiunea de luptă derulată de Israel în Iran.

Cine a fost Joseph Trumpeldor?

Joseph Trumpeldor, născut în Rusia țaristă, a fost stomatolog, soldat și unul dintre primii sioniști care au emigrat în Palestina în 1911. Deși și-a pierdut un braț în timpul războiului ruso-japonez, a continuat să lupte în Primul Război Mondial, în cadrul „Legiunii Evreiești” alături de britanici.

În 1920, Trumpeldor a răspuns apelului sioniștilor din Tel Chai, Galileea, pentru a apăra localitatea de atacurile luptătorilor arabi locali. În timpul unei confruntări violente, acesta și alți șapte camarazi au murit, iar ultimele sale cuvinte, „Nu contează, este bine să mori pentru țara noastră”, au rămas adânc întipărite în memoria colectivă a israelienilor. Joseph Trumpeldor a murit la data de 1 martie 1920.

În prezent, la Tel Chai, se află o statuie comemorativă care înfățișează un leu răcnind, simbol al curajului și sacrificiului lui Trumpeldor.

Ziua comemorării sale, 11 Adar, conform calendarului evreiesc, a coincis sâmbătă, 28 februarie 2026, cu operațiunea militară israeliană în care 200 de avioane de luptă au atacat 500 de ținte din Iran.

