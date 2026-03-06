Miliardarul cu 16.000 de kilograme de aur pariază pe creșterea prețului metalului prețios

Pariu pe creșterea prețului

Joy Alukkas, în vârstă de 69 de ani, este proprietarul uneia dintre cele mai mari rețele de bijuterii pentru familie din lume. Într-un interviu acordat Bloomberg din Dubai, unde se afla în timpul recentelor atacuri asupra orașului, acesta a explicat de ce consideră că aurul rămâne o investiție de încredere.

„Ori de câte ori există tensiuni în lume, oamenii aleargă în mod natural spre aur pentru siguranță. Asta poate ridica prețurile pentru câteva zile”, a declarat Alukkas, proprietarul grupului Joyalukkas.

El a adăugat că nu se așteaptă la o corecție semnificativă a prețului aurului în următorii doi-trei ani, decât dacă situația economică a SUA și geopolitica globală ar arăta o îmbunătățire reală: „Pot exista scăderi, dar direcția generală este încă ascendentă”.

Această opinie este împărtășită de mulți dintre cei mai mari investitori în aur din lume, care privesc volatilitatea recentă ca o oportunitate. Prețul aurului a crescut cu peste 75% în ultimul an, depășind pragul de 5.000 de dolari pe uncie și atingând un record în ianuarie 2026.

Provocările unui gigant al bijuteriilor

Joyalukkas Group deține aproape 16.000 de kilograme de aur, inclusiv lingouri și bijuterii, stocate în cele aproape 200 de magazine din Emiratele Arabe Unite, India, SUA și alte țări. Valoarea stocului crește direct proporțional cu prețul aurului, însă Alukkas subliniază că acest avantaj vine și cu provocări.

„Capitalul de lucru crește, iar fiecare reîncărcare a stocurilor costă mai mult”, a explicat miliardarul, a cărui avere este estimată la 5,8 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Joy Alukkas. Foto: Joyalukkas Group

Totuși, un singur eveniment regional nu este suficient pentru a propulsa semnificativ prețul aurului, spune Alukkas, referindu-se la recentele atacuri asupra Dubaiului, care au închis școlile, au forțat lucrul de acasă și au perturbat stilul de viață al expatriaților. Creșterile semnificative ale aurului necesită factori declanșatori globali majori, cum ar fi evoluțiile ratelor dobânzilor din SUA, fluctuațiile dolarului, inflația sau încrederea investitorilor la nivel internațional.

Cererea pentru metale prețioase, în creștere

Chiar și înainte de ultimele tensiuni din Orientul Mijlociu, cererea pentru lingouri și monede din aur a înregistrat o creștere constantă, potrivit lui Alukkas. În plus, se remarcă o nouă tendință în rândul clienților: achiziționarea de lingouri mici de argint, de 10 și 50 de grame, ca investiție, în locul ornamentelor decorative tradiționale din argint, precum brățări sau lanțuri pentru șolduri.

Creșterea bruscă a prețului aurului a afectat însă puterea de cumpărare a consumatorilor, ceea ce a dus la o schimbare în preferințe.

„Clienții noștri, majoritar indieni, continuă să cumpere bijuterii pentru nunți, festivaluri sau chiar zile de naștere. Totuși, produsele mai ușoare încep să fie preferate”, a explicat Alukkas.

Povestea Joyalukkas Group începe în urmă cu 70 de ani, când tatăl său, Alukka Joseph Varghese, a deschis un mic magazin în Kerala, India. Joy Alukkas a început să îl ajute la numai 16 ani, iar în anii 80 a condus expansiunea internațională a afacerii, deschizând primul showroom în Emiratele Arabe Unite.

În prezent, compania deține 178 de showroom-uri în 12 țări. Planurile de extindere includ deschiderea a patru noi magazine până la sfârșitul anului viitor, precum și intrarea pe piețele din Noua Zeelandă și Canada.

