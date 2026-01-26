Tensiunile geopolitice alimentează cererea pentru aur

„Previziunea noastră pentru anul acesta este că aurul va atinge un maxim de 6.400 de dolari pe uncie, cu o medie de 5.375 de dolari”, a declarat analistul independent Ross Norman. Creșterea continuă a prețului aurului reflectă îngrijorările investitorilor față de instabilitatea financiară și geopolitică globală, amplificată de tensiunile dintre Statele Unite și NATO cu privire la Groenlanda.

Pe lângă aceste tensiuni, discuțiile dintre Ucraina și Rusia, desfășurate sâmbătă la Abu Dhabi sub medierea SUA, s-au încheiat fără rezultat. Noi negocieri sunt așteptate în weekendul următor, în ciuda atacurilor aeriene rusești care au lăsat peste un milion de ucraineni fără electricitate, în condiții de temperaturi extrem de scăzute.

La rândul său, președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă că va impune un tarif de 100% Canadei dacă aceasta va semna un acord comercial cu China, afirmând că acest lucru ar putea pune în pericol economia canadiană. O astfel de declarație adaugă un alt strat de incertitudine pe scena globală.

Prețul aurului a crescut cu 67% în 2025, datorită unor factori precum relaxarea politicii monetare a SUA, creșterea achizițiilor de aur de către băncile centrale – China continuând să cumpere aur pentru a paisprezecea lună consecutiv în decembrie – și creșterea intrărilor în fondurile tranzacționate la bursă.

Fluctuații mixte pe piața metalelor prețioase

Și alte metale prețioase au înregistrat fluctuații semnificative. Argintul spot a urcat cu 1,85%, ajungând la 104,85 dolari pe uncie, depășind pentru prima dată pragul de 100 de dolari vineri, susținut de o creștere de 147% în 2025.

În schimb, platina spot a scăzut ușor cu 0,21%, până la 2.762,25 dolari pe uncie, în timp ce paladiul spot a crescut cu 0,22%, la 2.014,50 dolari pe uncie. Creșterile semnificative ale argintului au fost determinate de investițiile individuale și de cererea ridicată pe piețele de metale prețioase și industriale.