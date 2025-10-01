În 2019, judecătoarea Alexandra Rus a făcut opinie separată în sensul achitării fostei șefe DIICOT, Alina Bica, a arătat G4Media.ro. De asemenea, judecătoarea Rus a vrut și dispunerea rejudecării procesului lui Liviu Dragnea.

Totuși, ceilalți 4 magistrați din complet l-au condamnat pe Liviu Dragnea la trei ani și jumătate de detenție efectivă în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman

De asemenea, soţul judecătoarei, care este şi el magistrat la Înalta Curte, Claudiu Andrei Rus, a fost selectat de o comisie din Ministerul Justiției pentru postul de magistrat de legătură în Regatul Spaniei, în noiembrie 2024, conform G4Media.ro.

Soții Rus au, conform declarației de avere, două apartamente în Ras Al Khaimah, unul dintre cele șapte emirate care alcătuiesc Emiratele Arabe Unite. Apartamentele au fost cumpărate în 2022 și 2024. Aceștia au mai declarat o casă de locuit și alte două apartamente în București.

Totodată, Andrei Claudiu Rus a raportat un venit net anual din salarii și restanțe salariale de aproape 750.000 de lei, adică peste 62.000 de lei pe lună (peste 12.000 de euro pe lună).

Alexandra Rus a raportat un venit net anual din salarii, restanțe salariale, indemnizații și diurne de peste 730.000 de lei, adică peste 61.000 de lei pe lună (peste 12.000 de euro pe lună).

5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express" | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea

Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Exclusiv Interviu
Politică 16:30
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt