Marginalizată pentru că a avut curajul să vorbească

Moroșanu a sfidat, la sfârșitul anului trecut, conducerea Curții de Apel București la scurt timp după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”, însă gestul său nu a fost trecut cu vederea. Pentru a doua oară, judecătoarea a fost lăsată pe margine.

Faptul că un judecător este sancționat sau marginalizat (prin îndepărtarea din dosare) pentru că își exprimă public îngrijorările legate de conducerea unei instanțe, acest lucru poate fi perceput ca o tentativă de intimidare și o încălcare a independenței judiciare.

Un judecător trebuie să fie independent nu doar în deciziile sale, ci și în capacitatea de a semnala nereguli, disfuncționalități sau abuzuri în cadrul sistemului. Criticile constructive, chiar și cele publice, pot fi esențiale pentru sănătatea și credibilitatea justiției.

Li s-a sugerat să fie „indulgenți” cu inculpații

Într-un interviu acordat Recorder, judecătoarea Raluca Moroșanu a afirmat că magistraților de la Curtea de Apel București li s-a sugerat să fie „indulgenți” cu inculpații.

Acest lucru reprrezintă o încălcare flagrantă a principiilor fundamentale ale justiției: imparțialitatea, aplicarea legii și independența judecătorului. Un judecător trebuie să judece pe baza probelor și a legii, nu pe baza unor „sugestii” de clemență.

Dacă judecătorii nu mai aplică legea în mod obiectiv, ci sunt influențați să fie „indulgenți”, statul de drept este subminat, iar încrederea publicului în justiție dispare. O justiție „indulgentă” cu inculpații înseamnă, adesea, o justiție ineficientă pentru victime și o societate mai puțin sigură.

Până în prezent, conducerea Curții de Apel București nu a demonstrat că situația din cadrul instanței ar fi alta decât a afirmat Raluca Moroșanu.

În loc să restabilească încrederea, acțiunile conducerii CAB nu fac decât să o erodeze și mai mult, confirmând, pentru mulți, suspiciunile ridicate de documentarul „Justiție capturată”.

Avocații unor inculpați speculează momentul

Recorder arată că afirmațiile Ralucăi Moroșanu sunt exploatate acum de către avocații unor inculpați. Este și cazul fostului director al Companiei Naționale Aeroporturi București e acuzat de trafic de influență.

Avocata acestuia susține că Raluca Moroșanu „și-a exprimat intoleranța la nivel uman față de inculpații cercetați în diverse cauze penale”, lucru cu care au fost de acord și judecătoarele Andreea Ionescu și Virginia Opăriuc, de la Curtea de Apel.

Surse din cadrul instanței au confirmat pentru Recorder că astfel conducerea încearcă să-i sperie pe cei care se gândesc să critice instituția, dar și să justifice mutarea Ralucăi Moroșanu într-o altă secție. 

În decembrie, judecătoarea a fost îndepărată pentru prima oară dintr-un dosar de către două colege, care ar fi apropiate de conducerea instanței.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
David Popovici a concurat alături de alte șapte nume mari ale înotului mondial la „Sprint with the Stars” din România

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Unica.ro
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
GSP.RO
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Polițiștii locali pot filma fără acordul oamenilor în anumite situații de acum înainte. Nicușor Dan a promulgat legea
Știri România 18:04
Polițiștii locali pot filma fără acordul oamenilor în anumite situații de acum înainte. Nicușor Dan a promulgat legea
2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent în România. Cu cât a crescut temperatura în ultimii 30 de ani
Știri România 17:42
2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent în România. Cu cât a crescut temperatura în ultimii 30 de ani
Parteneri
Întoarcerea acasă: chirurgul cardiovascular care a ales România după Franța și Luxemburg
Adevarul.ro
Întoarcerea acasă: chirurgul cardiovascular care a ales România după Franța și Luxemburg
Cupa Mondială 2026 riscă să fie un dezastru din cauza lui Donald Trump! Deciziile președintelui american care pot arunca în aer totul
Fanatik.ro
Cupa Mondială 2026 riscă să fie un dezastru din cauza lui Donald Trump! Deciziile președintelui american care pot arunca în aer totul
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
Elle.ro
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Cine este Iuliana Dup, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 18:30
Cine este Iuliana Dup, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Mihai Trăistariu, îngrijorat de impozitul la cele opt apartamente pe care le are: „Mi-e frică!”. Câți bani a plătit în 2025
Stiri Mondene 16:55
Mihai Trăistariu, îngrijorat de impozitul la cele opt apartamente pe care le are: „Mi-e frică!”. Câți bani a plătit în 2025
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
El este adolescentul de 17 ani care şi-a pierdut viaţa dintr-o joacă. Ştefan urma să facă 18 ani în martie
ObservatorNews.ro
El este adolescentul de 17 ani care şi-a pierdut viaţa dintr-o joacă. Ştefan urma să facă 18 ani în martie
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
GSP.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
GSP.ro
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional
Fanatik.ro
Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump