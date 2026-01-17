Marginalizată pentru că a avut curajul să vorbească

Moroșanu a sfidat, la sfârșitul anului trecut, conducerea Curții de Apel București la scurt timp după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”, însă gestul său nu a fost trecut cu vederea. Pentru a doua oară, judecătoarea a fost lăsată pe margine.

Faptul că un judecător este sancționat sau marginalizat (prin îndepărtarea din dosare) pentru că își exprimă public îngrijorările legate de conducerea unei instanțe, acest lucru poate fi perceput ca o tentativă de intimidare și o încălcare a independenței judiciare.

Un judecător trebuie să fie independent nu doar în deciziile sale, ci și în capacitatea de a semnala nereguli, disfuncționalități sau abuzuri în cadrul sistemului. Criticile constructive, chiar și cele publice, pot fi esențiale pentru sănătatea și credibilitatea justiției.

Li s-a sugerat să fie „indulgenți” cu inculpații

Într-un interviu acordat Recorder, judecătoarea Raluca Moroșanu a afirmat că magistraților de la Curtea de Apel București li s-a sugerat să fie „indulgenți” cu inculpații.

Acest lucru reprrezintă o încălcare flagrantă a principiilor fundamentale ale justiției: imparțialitatea, aplicarea legii și independența judecătorului. Un judecător trebuie să judece pe baza probelor și a legii, nu pe baza unor „sugestii” de clemență.

Dacă judecătorii nu mai aplică legea în mod obiectiv, ci sunt influențați să fie „indulgenți”, statul de drept este subminat, iar încrederea publicului în justiție dispare. O justiție „indulgentă” cu inculpații înseamnă, adesea, o justiție ineficientă pentru victime și o societate mai puțin sigură.

Până în prezent, conducerea Curții de Apel București nu a demonstrat că situația din cadrul instanței ar fi alta decât a afirmat Raluca Moroșanu.

În loc să restabilească încrederea, acțiunile conducerii CAB nu fac decât să o erodeze și mai mult, confirmând, pentru mulți, suspiciunile ridicate de documentarul „Justiție capturată”.

Avocații unor inculpați speculează momentul

Recorder arată că afirmațiile Ralucăi Moroșanu sunt exploatate acum de către avocații unor inculpați. Este și cazul fostului director al Companiei Naționale Aeroporturi București e acuzat de trafic de influență.

Avocata acestuia susține că Raluca Moroșanu „și-a exprimat intoleranța la nivel uman față de inculpații cercetați în diverse cauze penale”, lucru cu care au fost de acord și judecătoarele Andreea Ionescu și Virginia Opăriuc, de la Curtea de Apel.

Surse din cadrul instanței au confirmat pentru Recorder că astfel conducerea încearcă să-i sperie pe cei care se gândesc să critice instituția, dar și să justifice mutarea Ralucăi Moroșanu într-o altă secție.

În decembrie, judecătoarea a fost îndepărată pentru prima oară dintr-un dosar de către două colege, care ar fi apropiate de conducerea instanței.



