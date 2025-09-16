Cazul controversat al hoțului din Iași

Un caz controversat de furt dintr-un supermarket din Iași a ajuns în atenția instanțelor de judecată. Potrivit presei locale, bărbatul cu antecedente penale a fost prins furând produse în valoare de 250,77 lei dintr-un supermarket din Podul de Piatră.

Incidentul s-a petrecut pe 3 noiembrie 2022, când V. M. și un complice au sustras mai multe bunuri, inclusiv ciocolată, deodorante și șampon. Agenții de pază i-au surprins în flagrant și i-au predat autorităților.

Potrivit presei locale, băratul avea deja condamnări anterioare pentru furt și tâlhărie, fiind eliberat din închisoare în mai 2021. În ciuda acestui fapt, magistrații Judecătoriei au optat pentru o pedeapsă mai blândă în cazul actual.

Motivele pentru care judecătorii vor să-l lase liber

În loc de o nouă condamnare la închisoare, judecătorii au decis aplicarea unei amenzi penale. Motivația lor, conform sursei citate, a fost următoarea:

„Aplicarea unei pedepse privative de libertate, pentru o faptă de gravitate redusă, nu ar aduce un beneficiu suplimentar în ceea ce privește prevenția specială, având în vedere că inculpatul ar trebui să fie supus unui regim de detenție.

În schimb, aplicarea unei amenzi ar putea contribui la responsabilizarea inculpatului, fără a perturba suplimentar procesul său de reabilitare”, au scris magistrații în motivare.

Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației
Recomandări
Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Ce amendă a primit hoțul din Iași

Instanța a stabilit o amendă penală de 2.700 lei, reprezentând 270 de zile-amendă a câte 10 lei. Aceasta ar trebui achitată în termen de trei luni sau eșalonat pe doi ani. Cu toate acestea, procurorii au contestat această decizie, considerând-o prea blândă.

Dosarul a ajuns la Curtea de Apel, unde urma să aibă loc primul termen de judecată. Însă, din cauza grevei magistraților, procesul a fost suspendat temporar. Rămâne de văzut care va fi decizia finală în acest caz controversat de furt din supermarket.

Sancțiuni aplicate pentru furtul din magazine, în România

În România, pentru furtul din magazine se aplică pedepse conform Codului Penal, care includ amenda sau pedeapsa cu închisoarea.

Pentru furtul simplu (luarea unui bun mobil fără consimțământul proprietarului), pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda penală. Aceasta este sancțiunea obișnuită pentru sustragerea de bunuri din magazine, în funcție de circumstanțe și valoarea prejudiciului.

Dacă furtul este calificat, de exemplu prin ruperea sau dezactivarea sistemelor de siguranță antifurt sau alarmă din magazine, pedeapsa este mai severă: închisoare de la 1 la 5 ani, deoarece fapta se consideră furt calificat.

În cazul comiterii furtului cu mijloace agravante (furtul pe timpul nopții, folosirea unor arme, deghizare, escaladare etc.), pedepsele pot ajunge până la 10 ani de închisoare.

În plus față de pedepsele penale, persoana prinsă poate fi obligată să plătească prejudiciul cauzat magazinului, care poate include valoarea bunurilor furate și eventual alte pierderi suplimentare. Astfel, amenzile se pot aplica în cazul furtului simplu ca alternativă la închisoare, dar furturile cu metode de evitare a siguranțelor (ex. dezactivarea alarmelor) sunt considerate infracțiuni mai grave și sancționate cu penitenciar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bătrânul care a mărturisit în mod fals că l-a împușcat pe Charlie Kirk voia să distragă atenția de la adevăratul asasin. Un agitator politic cunoscut
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a aflat acum despre Catinca Roman și fiica ei, Calina. Au plecat din Asia Express cu mare scandal, aducând acuzații grave echipei de producție. Cum toată lumea știe, concurenții sunt plătiți pentru a participa în emisiune. Ce s-a întâmplat în cazul lor
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Catinca Roman și fiica ei, Calina. Au plecat din Asia Express cu mare scandal, aducând acuzații grave echipei de producție. Cum toată lumea știe, concurenții sunt plătiți pentru a participa în emisiune. Ce s-a întâmplat în cazul lor
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Elle.ro
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
gsp
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

Un bărbat a incendiat 25 de hectare de teren cu ambrozie, lângă București: „Am căzut în depresie din cauza alergiilor”
Știri România 09:05
Un bărbat a incendiat 25 de hectare de teren cu ambrozie, lângă București: „Am căzut în depresie din cauza alergiilor”
Cum va fi vremea în perioada 15 septembrie - 12 octombrie 2025. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Știri România 08:19
Cum va fi vremea în perioada 15 septembrie – 12 octombrie 2025. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Parteneri
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul.ro
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit. Cum a reacționat când a văzut scenele intime cu ea și Teo la TV
Stiri Mondene 09:22
Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit. Cum a reacționat când a văzut scenele intime cu ea și Teo la TV
De ce a ratat, de fapt, Irinel Columbeanu prima prezentare de modă a fiicei sale. Nașul fostului milionar rupe tăcerea. „E o situație oribilă”
Stiri Mondene 15 sept.
De ce a ratat, de fapt, Irinel Columbeanu prima prezentare de modă a fiicei sale. Nașul fostului milionar rupe tăcerea. „E o situație oribilă”
Parteneri
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Elle.ro
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
TVMania.ro
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
ObservatorNews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Polonia susține că NATO ar trebui să impună o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei
Mediafax.ro
Polonia susține că NATO ar trebui să impună o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
El este Mădălin, militarul român de 41 de ani care a murit în misiune, în Afganistan. Acasă îl așteptau o soție și un copil
KanalD.ro
El este Mădălin, militarul român de 41 de ani care a murit în misiune, în Afganistan. Acasă îl așteptau o soție și un copil

Politic

Cum funcționează armata de tiktok-eri din noul departament de propagandă al AUR: „Trebuie scoase multe cu George care se roagă”
Politică 00:06
Cum funcționează armata de tiktok-eri din noul departament de propagandă al AUR: „Trebuie scoase multe cu George care se roagă”
De ce Guvernul Bolojan a majorat TVA, deși Nicușor Dan a semnat că TVA nu va crește: „Nu am voie să mă enervez”
Politică 15 sept.
De ce Guvernul Bolojan a majorat TVA, deși Nicușor Dan a semnat că TVA nu va crește: „Nu am voie să mă enervez”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice