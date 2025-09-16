Cazul controversat al hoțului din Iași

Un caz controversat de furt dintr-un supermarket din Iași a ajuns în atenția instanțelor de judecată. Potrivit presei locale, bărbatul cu antecedente penale a fost prins furând produse în valoare de 250,77 lei dintr-un supermarket din Podul de Piatră.

Incidentul s-a petrecut pe 3 noiembrie 2022, când V. M. și un complice au sustras mai multe bunuri, inclusiv ciocolată, deodorante și șampon. Agenții de pază i-au surprins în flagrant și i-au predat autorităților.

Potrivit presei locale, băratul avea deja condamnări anterioare pentru furt și tâlhărie, fiind eliberat din închisoare în mai 2021. În ciuda acestui fapt, magistrații Judecătoriei au optat pentru o pedeapsă mai blândă în cazul actual.

Motivele pentru care judecătorii vor să-l lase liber

În loc de o nouă condamnare la închisoare, judecătorii au decis aplicarea unei amenzi penale. Motivația lor, conform sursei citate, a fost următoarea:

„Aplicarea unei pedepse privative de libertate, pentru o faptă de gravitate redusă, nu ar aduce un beneficiu suplimentar în ceea ce privește prevenția specială, având în vedere că inculpatul ar trebui să fie supus unui regim de detenție.

În schimb, aplicarea unei amenzi ar putea contribui la responsabilizarea inculpatului, fără a perturba suplimentar procesul său de reabilitare”, au scris magistrații în motivare.

Ce amendă a primit hoțul din Iași

Instanța a stabilit o amendă penală de 2.700 lei, reprezentând 270 de zile-amendă a câte 10 lei. Aceasta ar trebui achitată în termen de trei luni sau eșalonat pe doi ani. Cu toate acestea, procurorii au contestat această decizie, considerând-o prea blândă.

Dosarul a ajuns la Curtea de Apel, unde urma să aibă loc primul termen de judecată. Însă, din cauza grevei magistraților, procesul a fost suspendat temporar. Rămâne de văzut care va fi decizia finală în acest caz controversat de furt din supermarket.

Sancțiuni aplicate pentru furtul din magazine, în România

În România, pentru furtul din magazine se aplică pedepse conform Codului Penal, care includ amenda sau pedeapsa cu închisoarea.

Pentru furtul simplu (luarea unui bun mobil fără consimțământul proprietarului), pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda penală. Aceasta este sancțiunea obișnuită pentru sustragerea de bunuri din magazine, în funcție de circumstanțe și valoarea prejudiciului.

Dacă furtul este calificat, de exemplu prin ruperea sau dezactivarea sistemelor de siguranță antifurt sau alarmă din magazine, pedeapsa este mai severă: închisoare de la 1 la 5 ani, deoarece fapta se consideră furt calificat.

În cazul comiterii furtului cu mijloace agravante (furtul pe timpul nopții, folosirea unor arme, deghizare, escaladare etc.), pedepsele pot ajunge până la 10 ani de închisoare.

În plus față de pedepsele penale, persoana prinsă poate fi obligată să plătească prejudiciul cauzat magazinului, care poate include valoarea bunurilor furate și eventual alte pierderi suplimentare. Astfel, amenzile se pot aplica în cazul furtului simplu ca alternativă la închisoare, dar furturile cu metode de evitare a siguranțelor (ex. dezactivarea alarmelor) sunt considerate infracțiuni mai grave și sancționate cu penitenciar.

