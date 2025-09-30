Județele cu cei mai mulți cetățeni racordați la sistemul public de alimentare cu apă

Anul trecut, populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă a fost de 14.782.059 de

persoane, cu 76.578 de persoane mai mult decât în anul 2023. „Creșterea a fost determinată de racordarea populației la rețelele de alimentare cu apă nou-construite”, arată datele INS.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2024, ponderea cea mai mare a populaţiei conectate la sistemul public de alimentare cu apă, în total populaţie rezidentă, s-a înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov (municipiul București și județul Ilfov) – 97,9%, urmată de regiunea Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea) – 89,8%.

Județele cu cea mai mică pondere a populației conectată la sistemul public de apă

Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) – 53,6%, urmată de regiunea Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman) – 70,7%, mai arată INS.

Populația conectată la sistemul public de apă. Foto: INS

În anul 2024, volumul de apă distribuită a fost de 3,053 miliarde metri cubi, cu circa 914.538.000 de metri cubi mai mult decât în anul 2023. Creşterea cea mai importantă s-a înregistrat în agricultură, volumul de apă distribuită fiind cu 660.617.000 de metri cubi mai mare.

Cele mai mari cantităţi de apă distribuită s-au înregistrat în bazinele hidrografice Buzău-Ialomiţa (30,8%), respectiv Argeş-Vedea (18,6%).

Regiunile de dezvoltare cuprind următoarele județe:

Regiunea de dezvoltare Nord-Est: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;

Regiunea de dezvoltare Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea;

Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman;

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;

Regiunea de dezvoltare Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;

Regiunea de dezvoltare Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.;

Regiunea de dezvoltare Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;

Regiunea de dezvoltare București-Ilfov: municipiul București și județul Ilfov.

