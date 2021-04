Cercetătorii din domeniul securității avertizează că datele ar putea fi utilizate de hackeri pentru a identifica persoane și a comite fraude. Un utilizator dintr-un forum de hacking de nivel scăzut a publicat sâmbătă numerele de telefon și datele personale a sute de milioane de utilizatori Facebook.

Datele expuse includ informații personale ale peste 533 de milioane de utilizatori Facebook din 106 țări, inclusiv peste 32 de milioane de înregistrări despre utilizatorii din SUA, 11 milioane de utilizatorii din Marea Britanie și 6 milioane de utilizatorii din India.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.



It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm