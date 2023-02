Christo Grozev s-a declarat surprins de decizia poliției britanice, mai ales că, spune el, întreaga sa familie a primit interdicția de a fi prezentă la ceremonie.

„Înțeleg nevoia de a menține siguranța publică (deși nu înțeleg cum fiul meu sau fiica mea adolescentă reprezintă un risc pentru public). Momente ca acesta arată pericolele din ce în ce mai mari la adresa jurnaliștilor independenți din întreaga lume”, a scris Grozev pe Twitter.

„Aceste pericole nu provin doar de la dictatori criminali, ci și de la faptul că vocile jurnaliștilor sunt înăbușite – în loc să fie amplificate – de către lumea civilizată pe care încearcă să o servească”, a adăugat jurnalistul.

I was surprised to discover that my whole family and I have all been banned by British police from attending this weekend’s BAFTA awards where the documentary #Navalny is nominated. The reason stated: we „represent a public security risk”. (1/3)