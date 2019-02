Poliția din Chicago a anunțat o răsturnare de situație în cazul atacului rasist și homofob aspura lui Smollett. Actorul în vârstă de 36 de ani a devenit astfel din victimă, principalul suspect.

Potrivit agenției Press Association, citată de Agerpres, actorul a fost acuzat miercuri de procuratura din comitatul Cook de comportament turbulent sau depunere de declaraţie falsă, a precizat purtătorul de cuvânt al poliţiei din Chicago, Anthony Guglielmi, pe Twitter.

Felony criminal charges have been approved by @CookCountySAO against Jussie Smollett for Disorderly Conduct / Filing a False Police Report. Detectives will make contact with his legal team to negotiate a reasonable surrender for his arrest. pic.twitter.com/LvBSYE2kVj

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 21, 2019