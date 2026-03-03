Kader Keita de la Rapid a fost reținut 24 de ore după ce a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului

Keita a lovit cu mașina o femeie. Ce scrie în Codul Penal la capitolul „părăsirea locului accidentului”

Accidentul a avut loc dimineața, pe strada Gherghiței, intersecție cu strada Nicolae Zamfir, în jurul orei 6.00, iar ivorianul în vârstă de 25 de ani a părăsit locul faptei. Brigada Rutieră a precizat că femeia a fost găsită întinsă pe asfalt cu leziuni în zona capului și că ea credea că a căzut singură.

Locul accidentului în care a fost implicat Keita: sectorul 2 al Bucureștiului, zona cartierului Colentina. Foto: Google Maps

Victima a fost luată de Salvare și dusă la Spitalul Floreasca, unde este internată „în stare destul de gravă”, potrivit surselor Libertatea.

După aproximativ 12 ore, polițiștii Capitalei au reușit să îl găsească pe Kader Keita și l-au dus la Brigada Rutieră, unde l-au audiat.

Codul Penal prevede la articolul 338, punctul 1, că „părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea”, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Clubul Rapid i-a cerut lui Keita să colaboreze cu Poliția

Clubul din Giulești a transmis că „a luat la cunoștință informațiile apărute în spațiul public” și că „vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente”.

„Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare. Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației, iar clubul va monitoriza evoluția cazului și vom comunica public orice informație oficială relevantă”, a precizat clubul Rapid.

Keita a venit în România acum doi ani

Kader Keita a venit în România în ianuarie 2024, la CFR Cluj. El a fost transferat definitiv de Rapid vara trecută, de la CFR, după ce inițial a evoluat în Giulești câteva luni sub formă de împrumut.

În acest sezon, ivorianul a jucat 26 de meciuri pentru Rapid, dar nu a marcat și nici nu a dat o

