Nu este clar cu ce tip de cancer s-a luptat Kamar de los Reyes sau când a fost diagnosticat, aceste detaliile fiind păstrate în familia actorului.

„De los Reyes a trăit în Los Angeles, dar inima lui nu a părăsit niciodată Puerto Rico”, se arată în comunicatul familiei, în care se precizează că actorul a fost activ în eforturile de găsire a supraviețuitorilor după uraganul Maria din 2017.

Actor de televiziune, voce și film, Kamar de los Reyes a ajuns cunoscut pentru rolul unui membru al unei bande devenit polițist în serialul „One Life to Live” și al unui răufăcător în jocul video „Call of Duty: Black Ops II”.

În „One Life to Live”, de los Reyes a jucat rolul lui Antonio Vega, un fost membru al unei bande care a devenit avocat și apoi polițist, alături de Sherri Michelle Saum.

În popularul joc video „Call of Duty: Black Ops II”, el l-a interpretat pe răufăcătorul Raul Menendez. De asemenea, a avut roluri în „Sleepy Hollow”, „The Rookie” și „All American”.

Potrivit familiei, la momentul morții sale, Kamar de los Reyes filma pentru „All American” și își încheiase recent rolurile avute în viitoarea serie „Daredevil” de la Marvel și în „Washington Black” al lui Hulu.

Recomandări Președintele sârb Vučić dezvăluie ce i-a spus ambasadorului Rusiei, imediat după protestele opoziției care au zguduit Belgradul

Kamar de los Reyes s-a născut în Puerto Rico, dar a crescut în Las Vegas. Potrivit unei biografii oferite de familie, el a prins drag de actorie când a ajuns în Los Angeles, la sfârșitul anilor ’80. Rolurile timpurii includ interpretarea lui Pedro Quinn în piesa off-Broadway din 1994, „Blade to the Heat” și a lui Ferdinand în producția regizorului George C. Wolfe „The Tempest”.

În urma actorului rămân soția sa, Saum și trei fii, Caylen, în vârstă de 26 de ani, și gemenii Michael și John, în vârstă de 9 ani.

FOTO: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News