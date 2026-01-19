Drumurile sunt blocate, transportul public suspendat, iar școlile din Petropavlovsk-Kamceatski, capitala regională, au fost închise.

Autoritățile au avertizat locuitorii să evite ieșirile în aer liber, dacă nu sunt absolut necesare. Echipele de urgență lucrează neîntrerupt pentru a sprijini populația izolată, săpând tuneluri prin zăpadă pentru a ajunge la persoanele blocate în locuințe.

Din nefericire, doi bărbați, de 60 și 63 de ani, și-au pierdut viața după ce au fost surprinși de mase de zăpadă căzute de pe acoperișuri.

Primul incident s-a produs la un imobil cu două etaje, iar al doilea într-o altă locație grav afectată de ninsori. Autoritățile continuă intervențiile pentru a salva vieți și a restabili siguranța în regiune.

