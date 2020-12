Baby Mafia, noua senzație a internetului. Clip controversat al unei fetițe din Bihor, inspirat de o percheziție făcută de mascați tatălui ei

Piesa, în stil trap, popular în rândul adolescenţilor, vorbeşte despre o fată răsfăţată, arogantă, care îşi etalează hainele de firmă, cardul, bolidul de lux, viaţa fără griji și care îşi face toate poftele fiindcă e „fata lui tata”.

„Vreau miliarde, Baby mafia/Fata ştie să se-mbrace, Baby mafia/Îmi fac toate poftele, într-un G cu fetele/Te las în spate, nu-mi vezi urmele”, așa începe melodia.

Piesa a atras şi critici, mulți considerând-o inadecvată pentru vârsta artistei, susţinând că transmite mesaje inadecvate altor adolescenţi.

„Hainele de pe mine sunt din Italia/Singura regină, n-o poţi controla/ Detronez orice rivală, sunt aşa de rea/Plătesc cu cardul, nu contează sumele/Îmi vezi maşina şi deja ştii numele/Fata lui tata, îmi fac toate poftele/Sunt regina, tu reţine-mi numele”, sunt alte câteva versuri.

„Eu sunt mai băieţoasă, întotdeauna am fost, iar genul acesta de muzică mă reprezintă”, spune fetița de 10 ani. Cântă de la 3 ani și a început cu muzica populară. Ea face canto şi a fost prezentă la mai multe concursuri şi festivaluri de muzică pentru copii.

Videoclipul lansat acum este parte a unui album care va conţine 12 piese, gândite şi realizate cu Alexandru „Quba” Gajailă, primul producător de dubstep din România.

„Nu chiar pe toate piesele sunt aşa”, a reacționat tatăl fetiței, controversatul afacerist Mihai Borciu, care se consideră „vinovat” pentru poveste. Mai ales pentru scena cu mascaţii, inspirată dintr-o acţiune care l-a vizat chiar pe el.

În trecut, Borciu a fost implicat în mai multe scandaluri şi bătăi, fiind acuzat şi că ar fi tras asupra maşinii patronului unei firme de securitate. Dosarul a fost clasat, anchetatorii stabilind că arma deţinută de el nu e cea cu care s-a tras. Acesta este dosarul în care locuinţa afaceristului a fost percheziţionată, însă fără ca poliţiştii și mascații să găsească vreo probă incriminatoare la adresa lui.

A văzut prea multe, s-a maturizat prea repede. Când am văzut piesa, ce era să zic? Să spun că nu îmi place? Nu pot spune nu. E un copil cuminte, ascultător, nu are pretenţii extravagante, e premiantă la şcoală. A fost dorinţa ei, să încerce. Are voce, imaginaţie, prezenţă. Am lăsat-o. Cum s-o refuz?

Mihai Borciu, tatăl Karisiei: