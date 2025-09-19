Directorul Károly Borbély pleacă de la șefia Hidroelectrica

Károly Borbély, directorul general al Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, își încheie mandatul pentru a evita pierderea de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după cum a anunțat compania, printr-un comunicat. Această decizie a fost comunicată Bursei de Valori București (BVB).

Într-o informare transmisă BVB, Hidroelectrica a anunțat că CEO-ul Karoly Borbely și CFO-ul Marian Fetiță au hotărât, împreună cu Consiliul de Supraveghere, încetarea contractelor de mandat.

„Hidroelectrica informează acționarii şi investitorii asupra faptului că, în cadrul ședinței din dată de 19 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere, împreună cu domnul Karoly Borbely – Președintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Fetiţă – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea de comun acord a contractelor de mandat, începând cu dată de 19 septembrie 2025”, a transmis compania.

Decizia șefului Hidroelectrica a fost luată pentru a salva banii din PNRR

Decizia a fost luată în contextul obligațiilor asumate de România în cadrul PNRR și a Deciziei Comisiei Europene privind suspendarea parțială a plății. Ministerul Energiei a solicitat măsuri urgente pentru remedierea situației Directoratului Societății.

Comisia Europeană a semnalat că numirea lui Borbély în 2023 ar fi fost făcută în condiții de conflict de interese. De asemenea, existau îndoieli privind eligibilitatea directorului financiar Marian Fețită.

Problemele de guvernanță corporativă identificate la Hidroelectrica și Complexul Energetic Oltenia ar putea duce la o penalizare estimată la 25 milioane euro în cadrul PNRR. În ciuda acestor probleme, un raport KPMG a concluzionat că procedura de selecție a Directoratului Hidroelectrica a fost în general conformă cu cerințele legale și practicile companiilor de referință din domeniu.

În urmă cu doar două luni, șeful Hidroelectrica anunța că își donează 20% din salariu. Suma donată i-ar fi putut ajunge unei familii cât să își plătească factura la energie electrică timp de mai mulți ani.

Cum s-a desfășurat procesul de selecție al șefului Hidroelectrica în 2023

Ministerul Energiei a explicat modul în care s-a desfășurat procesul de selecție al șefului Hidroelectrica, în 2023.

„În ceea ce privește selecția Directoratului Hidroelectrica, Comisia Europeană a reținut în scrisoarea preliminară că unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere (CS) (Károly Borbély – n.r.), care făcea parte și din comitetul de nominalizare și remunerare (CNR), a demisionat din CS şi a participat la selecția pentru membrii Directoratului, după ce procedura de selecție a Directoratului începuse deja.

Acesta a fost numit CEO pe baza recomandărilor făcute de către CNR din care acesta a făcut parte”, au precizat reprezentanții Ministerului Energiei.

Decizia de încheiere a mandatelor lui Károly Borbély și Marian Fețită reflectă eforturile României de a respecta cerințele PNRR și de a menține standardele de guvernanță corporativă.

