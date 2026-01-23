De ce a fost închisă Unitatea 6 a centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa

Este vorba despre Unitatea 6 a centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, situată în prefectura Niigata, care a fost repusă în funcțiune miercuri, după o pauză de 13 ani determinată de accidentul nuclear de la Fukushima Daiichi.

La ora 00:28, la mai puțin de șase ore de la reluarea operațiunilor, s-a declanșat o alarmă la sistemul de monitorizare a unei tije de control din reactor, ceea ce a dus la suspendarea procesului de retragere a tijelor, a anunțat compania.

Deși Tepco a înlocuit componente electrice dintr-un panou de control, problema a persistat. Unitatea 6 este dotată cu 205 bare de control, dintre care 52 fuseseră deja retrase la începutul procesului de repornire, miercuri seara.

Aceste bare au rolul de a regla reacția nucleară: sunt retrase pentru inițierea fisiunii și reintroduse pentru încetinirea sau oprirea acesteia.

Tepco: Oprire temporară planificată

Într-un comunicat transmis joi, în jurul orei 16:30, Tepco a anunțat că va efectua o „oprire temporară planificată” pentru a putea verifica echipamentele implicate.

Directorul centralei, Takeyuki Inagaki, a declarat într-o conferință de presă că a decis oprirea temporară a reactorului pentru a permite o investigație amănunțită a cauzei, subliniind că nu există un termen clar pentru finalizarea verificărilor.

„Prioritatea noastră este identificarea cauzei, chiar dacă acest lucru va dura mai mult de câteva zile”, a precizat el.

Compania a mai anunțat că procesul de retragere a tuturor barelor de control a rămas suspendat, iar operațiunea de repornire a fost întreruptă pentru investigații suplimentare.

Reactorul, în stare critică

Reactorul se afla încă în stare critică — adică reacțiile de fisiune aveau loc continuu — după ce atinsese acest stadiu miercuri, la ora 20:28.

Procesul de retragere a tijelor a început joi la ora 23:56 și a fost finalizat puțin după miezul nopții, potrivit unui anunț făcut vineri dimineață.

Defecțiuni similare ale sistemului de alarmă fuseseră raportate și săptămâna trecută, când o alarmă destinată semnalării retragerii accidentale a unei tije nu s-a activat în timpul testelor.

Acest incident a determinat Tepco să amâne repornirea cu o zi, până când a confirmat funcționarea corectă a alarmelor pentru toate tijele de control.

Operațiunile de repornire au început oficial miercuri, la ora 19:02, iar starea critică a fost atinsă la 20:28. Inagaki a subliniat că cele două probleme de alarmă sunt distincte.

Mulți dintre localnici se opun redeschiderii centralei nucleare

După dezastrul nuclear din 2011 de la Fukushima, toate reactoarele nucleare din Japonia au fost oprite, iar doar o parte dintre ele au fost repornite ulterior, după îndeplinirea noilor standarde de siguranță.

Tepco, care operează și centrala avariată Fukushima Daiichi, nu reușise să repornească niciun reactor până la acest moment.

Opiniile comunității locale rămân împărțite în privința reluării activității. Un sondaj realizat în septembrie în rândul a 12.000 de locuitori ai prefecturii Niigata a arătat că 37% consideră că există condițiile necesare pentru repornire, în timp ce 60% se opun.

Siguranța energiei nucleare se află sub o atenție sporită în Japonia. Autoritatea de Reglementare Nucleară (NRA) a anunțat joi că va demara inspecții la sediul central al Chubu Electric Power din Nagoya, în urma descoperirii unor falsificări de date legate de centrala nucleară Hamaoka.

Tepco a informat autoritățile guvernamentale de la Tokyo cu privire la problema tijelor de control în cadrul unei întâlniri desfășurate joi după-amiază, iar un oficial NRA a precizat că instituția va analiza modul în care compania a gestionat situația, precum și rezultatele investigației și eventualele măsuri corective.