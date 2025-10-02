Parteneriat între Kaufland România și Asociația Școala Încrederii

În acest context, Kaufland România și Asociația Școala Încrederii au lansat un parteneriat important.

Proiectul „Cred în mine – Școala Încrederii pentru elevii din mediul rural” va sprijini 5 școli din județele Iași, Bacău, Giurgiu și Mureș în anul școlar 2025-2026.

Investiția și impactul

Kaufland România investește 136.395 lei în acest program. Suma este destinată formării și susținerii a peste 250 de cadre didactice care predau în comunități vulnerabile.

Impactul direct va fi asupra a peste 1660 de elevi. Programul se concentrează pe sprijinirea profesorilor să adopte metode moderne de predare.

Scopul este crearea unor medii școlare interactive, relevante și incluzive.

Viziunea programului „Cred în mine – Școala Încrederii pentru elevii din mediul rural”

„Cea mai mare investiție pe care o putem face în viitorul copiilor noștri este să le oferim oportunitatea unei educații de calitate, care sa îi sprijine sa își dezvolte competențe și care sa îi ghideze cu blândețe sa descopere cine sunt și ce potențial imens au. Programul Școala Încrederii oferă profesorilor un cadru de formare holistică, prin care aceștia dobândesc cunoștințe despre cum să construiască relații autentice, să predea cu empatie, cu răbdare și să creeze un mediu de învățare în care elevul se simte în siguranță să se dezvolte”, a declarat Letiția Suciu, Director Executiv al Asociației Școala Încrederii.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Perspectiva Kaufland România

Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România & Republica Moldova, a explicat motivația companiei.

„Credem cu tărie că viitorul începe în școală și că fiecare copil are dreptul la șanse egale, indiferent de locul în care s-a născut. Prin acest parteneriat, ne dorim să fim alături de profesorii din mediul rural, să le oferim resursele și sprijinul de care au nevoie pentru a transforma educația într-o experiență relevantă și motivantă. Investiția în profesori este, de fapt, o investiție directă în copii și în comunități întregi”, a precizat Katharina Scheidereiter.

Beneficii pentru elevi

Proiectul promite să aducă beneficii concrete elevilor din zonele defavorizate. Aceștia vor avea acces la modele educaționale moderne și la profesori mai bine pregătiți.

Un aspect important al programului este transformarea rolului profesorilor. Aceștia nu vor fi doar transmițători de informație, ci vor deveni ghizi și susținători reali ai copiilor.

Parteneriatul dintre Kaufland România și Asociația Școala Încrederii reprezintă un pas important în abordarea provocărilor educaționale din mediul rural românesc. Prin focusul pe formarea profesorilor, proiectul are potențialul de a îmbunătăți semnificativ calitatea educației și de a reduce rata abandonului școlar în comunitățile vizate.