Israelul greșește

El a subliniat că aceste lovituri „ar trebui să înceteze” ca o chestiune de principiu.

Deși s-a convenit o încetare a focului între Washington și Teheran, Israelul a continuat operațiunile în Liban (miercuri fiind raportată cea mai sângeroasă zi), ceea ce pune în pericol stabilitatea întregului acord.

Când a fost întrebat dacă atacurile au reprezentat o încălcare a armistițiului, Starmer a declarat: „Este greu de spus că există o încălcare când nu avem cu toții acces la toate detaliile armistițiului”.

Starmer a abordat și problema redeschiderii Strâmtorii Hormuz, o cale navigabilă vitală. Deși oficialii iranieni susțin că este deschisă, premierul britanic a avertizat că acest lucru trebuie „testat” în zilele următoare prin garantarea navigației sigure și fără taxe.

Bazele britanice, folosite doar pentru misiuni defensive

Premierul s-a declarat „sătul” că facturile la energie ale familiilor britanice fluctuează din cauza acțiunilor unor lideri precum Putin sau Trump. El a subliniat necesitatea unei reziliențe energetice mai mari pentru a proteja economia Regatului Unit:

„M-am săturat că familiile din întreaga țară văd cum facturile companiilor de energie cresc și scad din cauza acțiunilor lui Putin sau Trump în întreaga lume”, a spus el.

Keir Starmer a reiterat ferm că Marea Britanie „nu va fi atrasă” într-un conflict militar cu Iranul. Deși a permis SUA să folosească baze aeriene britanice, el a insistat că acestea sunt utilizate doar pentru acțiuni defensive, nu pentru ofensive împotriva civililor sau atacuri la scară largă.

Referitor la limbajul dur al președintelui Trump (care a avertizat că „o întreagă civilizație va muri” dacă Iranul nu se conformează), Starmer a evitat o condamnare directă, dar a precizat că acesta nu este limbajul pe care l-ar folosi el, alegând să fie ghidat de principiile și valorile britanice.

„Nu a fost de ajutor”

La începutul luni martie, Donald Trump l-a criticat pe Keir Starmer pentru rolul său în atacurile americane asupra Iranului. Într-un interviu acordat publicației The Sun, Trump spune că prim-ministrul „nu a fost de ajutor. Nu am crezut niciodată că voi vedea așa ceva. Nu am crezut niciodată că voi vedea așa ceva din Marea Britanie”, relatează BBC.

Totodată, Donald Trump râde de navele de război britanice: i-a transmis lui Keir Starmer că „sunt jucării pe lângă ce avem noi”. Liderul SUA a respins navele de război britanice, numindu-le „jucării”, în cea mai recentă ironie la adresa țărilor NATO pentru lipsa lor de implicare în atacurile comune americano-israeliene asupra Iranului, relatează The Guardian.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE