Kelemen Hunor a fost reales în funcţie cu 728 de voturi „pentru” şi 26 „împotrivă” din totalul celor 757 de voturi valabil exprimate, arată Agerpres.

La Cluj-Napoca s-a ținut, vineri şi sâmbătă, Congresul UDMR, la care au participat aproximativ 1.200 de delegaţi şi invitaţi.

Kelemen Hunor a reiterat tema autonomiei, reluată constant de după Revoluție de către UDMR.

„100 de ani în România, 1000 în Transilvania, ne-am folosit de Centenarul românesc ca de o ocazie, am spus cu ce am contribuit, noi, maghiarii, la dezvoltarea țării, la construcția țării în ultimii 100 de ani și am formulat foarte clar la ce ne așteptăm de la statul român. Relația majoritate – minoritate trebuie să fie soluționată pe termen lung și cheia acestei soluționări este legalizarea autonomiei, care nu se îndreaptă împotriva nimănui, este pentru acea comunitate care garantează perseverența, care contribuie de 100 de ani la dezvoltarea acestei țări. Nu putem împărți trecutul, dar poate vom reuși să construim și să planificăm împreună viitorul”, a spus președintele UDMR.

