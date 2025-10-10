„Trebuie să-l întreb ce s-a întâmplat”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a părăsit sala în care se desfășura Congresul UDMR în momentul în care s-a intonat imnul secuiesc. Înainte de a face acest gest, el i-a mulțumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru sprijinul acordat aderării României la Spațiul Schengen.

Întrebat cum comentează gestul șefului interimar al PSD, Kelemen Hunor a declarat că nu a observat că acesta a plecat din sală, dar și-ar dori să afle motivul.

„Eu n-am văzut, dacă a ieșit sau n-a ieșit. Am auzit și eu sau mi-au arătat în presă. N-am discutat cu domnul Grindeanu, nu știu, deși eu n-am observat. Trebuie să-l întreb ce s-a întâmplat, dar, mai în glumă, vreau să răspund. Poate nu cunoștea versurile imnului secuiesc. Dacă vorbesc la modul serios, nu știu de ce a ieșit. O să-l întreb când ne vedem, că nu am observat eu”, a spus Kelemen Hunor.

I-a mulțumit lui Viktor Orban

Al 17-lea Congres al UDMR a avut loc vineri, 10 octombrie, în judeţul Cluj, în sală fiind prezenţi, printre alții, premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, dar şi premierul maghiar Viktor Orban.

La începutul congresului, după imnul României și cel al Ungariei, a fost intonat și imnul secuiesc, moment în care Sorin Grindeanu a părăsit sala. În schimb, Ilie Bolojan a rămas pe loc. Ulterior, în discursul susținut în cadrul congresului, președintele interimar al PSD i-a mulțumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru că a sprijinit aderarea României la Spațiul Schengen.

„Dragi prieteni, mă bucur să fiu astăzi aici, la Congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înțeleg ce înseamnă loialitatea și sprijinul direct față de un proiect comun. Și când spun asta mă gândesc în primul rând la aderarea României la Spațiul Schengen, care s-a realizat în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene. Îi mulțumesc lui Viktor Orban și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noștri aliați occidentali în realizarea acestui obiectiv național”, a precizat Grindeanu.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat pe pagina sa de Facebook un clip în care cântă și se distrează într-un local din Cluj. „Nu plecăm de aici”, a scris Orban în postare, acesta fiind numelui cântecului pe care l-a trăit cu patos liderul maghiar.





