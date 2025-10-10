Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR

Grindeanu i-a mulțumit lui Viktor Orban

Al 17-lea Congres al UDMR a avut loc vineri, 10 octombrie, în judeţul Cluj, în sală fiind prezenţi, printre alții, premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, dar şi premierul maghiar Viktor Orban.

La începutul congresului, după imnul României și cel al Ungariei, a fost intonat și imnul secuiesc, moment în care Sorin Grindeanu a părăsit sala. În schimb, Ilie Bolojan a rămas pe loc.

Ulterior, în discursul susținut în cadrul congresului, președintele interimar al PSD i-a mulțumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru că a sprijinit aderarea României la Spațiul Schengen.

„Dragi prieteni, mă bucur să fiu astăzi aici, la Congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înțeleg ce înseamnă loialitatea și sprijinul direct față de un proiect comun. Și când spun asta mă gândesc în primul rând la aderarea României la Spațiul Schengen, care s-a realizat în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene. Îi mulțumesc lui Viktor Orban și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noștri aliați occidentali în realizarea acestui obiectiv național”, a precizat Grindeanu.

„Mulțumesc Viktor Orban pentru tot binele pe care ni l-ai făcut cu acest proiect, care a fost finalizat la sfârșitul anului trecut la Budapesta”, a a adăugat liderul PSD.

El a mai subliniat că acesta este un exemplu concret care demonstrează că „unitatea și respectul reciproc sunt mai puternice decât diferențele care ne separă”.

Grindeanu spune că liderii Coaliției par să vorbească uneori limbi diferite, dar nu din cauza maghiarilor

Liderul PSD a vorbit și despre diferențele de opinie din Coaliția de guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR), precizând că uneori pare că vorbesc pe limbi diferite.

„Dar vă asigur că nu este din cauza prietenilor din UDMR. Uneori reușim să ne încurcăm în traducere chiar și fără ajutorul maghiarilor. Tocmai de aceea astfel de momente trebuie să ne arate că între parteneri este important să existe un echilibru. Să nu se acționeze pe baza unor accente autoritare și impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniile. Trebuie să rămânem uniți”, a mai spus social-democratul.







