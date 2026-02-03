Kelemen Hunor a afirmat că există posibilitatea ca taxele și impozitele să fie reduse cu până la 50%, după ce Guvernul Bolojan le-a majorat din ianuarie 2026, ceea ce a generat valuri de nemulțumiri în rândul populației.

„Presiunea pe fiecare om, pe fiecare cetățean, e foarte mare. Anul trecut au fost creșteri de prețuri, inflația aproape 10% și puterea de cumpărare a scăzut. Și a fost ultima picătură cu aceste taxe mărite. Și noi am cerut în felul următor: între limita inferioară și limita superioară, fiindcă sunt două praguri stabilite de Guvern, primarii să aibă posibilitatea până la aprobarea bugetului, fiindcă acolo trebuie să introduci veniturile din taxe și impozite, să revină asupra deciziei și să dea o reducere de până la 50%”, a spus el la Digi24, potrivit Agerpres.

Și a continuat: „În momentul în care îți dai seama că există o nemulțumire, limita de suportabilitate a fost depășită, un guvern poate să se întoarcă la o decizie. Nu este un semn de slăbiciune, este un semn de maturitate, de înțelepciune, fiindcă nu poți să guvernezi împotriva oamenilor”.

Kelemen Hunor conduce UDMR din 2011. Foto: Hepta

El a precizat că orice om poate greși, dar important este să își recunoască eroarea și să o îndrepte. „Nimeni, niciodată, niciun om, niciun guvern nu are capacitatea de a lua doar decizii bune, corecte. Și, când greșești sau când vezi că nu merge, atunci trebuie să ai această capacitate să te întorci și să reglezi”, a completat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR s-a referit și la situația impozitelor locale pentru persoanele cu handicap. „Trebuie să dai posibilitatea de a reduce impozitele, fiindcă ei iarăși au fost scutiți foarte mult timp și pentru o singură casă, pentru o singură mașină, chiar trebuie să dai posibilitatea de a reduce impozitul, fiindcă am văzut la protestele din Miercurea Ciuc, am văzut la protestele din câteva orașe oameni revoltați pe bune, cu cărucior, cu toate problemele lor. Și, de aceea, eu cred că în acest moment singura soluție corectă este să vină Guvernul cu o reglementare nouă”, a punctat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă i-a spus acest lucru lui Bolojan, președintele UDMR a răspuns: „Da. A cerut un răgaz de gândire, de analiză, fiindcă așa e și normal, să facă o analiză cu cei de la Finanțe. Noi astăzi dimineață i-am explicat premierului de ce ar trebui să revenim și sigur vor fi discuții și în zilele următoare. Deci e timp. Dacă faci o ordonanță de urgență, așa cum a făcut săptămâna trecută, în această săptămână autoritățile locale au posibilitatea de a lua o decizie”

Kelemen Hunor a subliniat că șeful Guvernului „este un dur”, dar contează mai mult ca problemele să fie rezolvate în coaliție, altfel Guvernul pică până la vară. „Dacă noi nu reușim să asigurăm o guvernare mai dreaptă, mai justă, această coaliție, nu vorbesc doar de membrii Executivului, atunci până în mai-iunie dispare orice suport pentru acest guvern. Și asta ar fi o problemă, asta ar fi horror, da”, a conchis președintele UDMR.

Afirmațiile lui Kelemen Hunor au venit după protestul din Miercurea Ciuc de acum câteva zile. Atunci, câteva mii de oameni și-au manifestat nemulțumirea pe străzi, deși temperaturile erau sub 0 grade Celsius, acuzând UDMR că nu face nimic pentru a sprijini locuitorii din Harghita care au de plătit taxe și impozite foarte mari.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

