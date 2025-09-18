Ce impact a avut plafonarea adaosului comercial

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază rămâne un subiect fierbinte în politica românească. Potrivit News.ro, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi că statisticile arată efectele pozitive ale acestei măsuri implementate în 2023.

Liderul UDMR susține continuarea plafonării și spune că prețurile au fost „mai rezonabile” din momentul în care a fost introdusă această plafonare.

„Se vede în statistici că din 2023, de când a fost introdusă această plafonare, s-a păstrat un preț mai rezonabil”, a precizat liderul UDMR.

Membrii coaliției au discutat despre menținerea plafonării adaosului comercial

Deși subiectul a fost abordat la nivel guvernamental, Kelemen Hunor a ținut să clarifice și să precizeze faptul că încă nu a fost adoptată o decizie.

„În primul rând, nu a fost o discuţie în coaliție. E coaliție şi când stau la ședința de guvern, e coaliție și cu vicepremierii când discută premierul, a fost o discuție în guvern dar în coaliție nu a existat o decizie”, a spus Kelemen Hunor, la Antena 3 CNN.

Astfel, Kelemen Hunor confirmă informațiile publicate miercuri de Libertatea și faptul că Guvernul nu exclude ca plafonarea la alimentele de bază să continue și după data de 1 octombrie.

Motivele pentru care Kelemen Hunor susține prelungirea plafonării adaosului comercial

Liderul UDMR mărturisește că susține prelungirea plafonării și spune că oamenii „ar trebui să se simtă protejați”, în special în contextul inflației și al majorării prețului la energie.

„Eu am spus în coaliție că eu sunt pentru a păstra această plafonare, oamenii trebuie să simtă că-s protejați.

Sunt unele chestiuni care nu depind neapărat de noi sau doar într-o mică măsură dar sunt chestiuni care țin de noi – să protejăm oamenii de inflație mare și asta se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare în acele segmente s-a păstrat un preț mai rezonabil, trebuie păstrat și săptămâna viitoare asta va fi poziția noastră – să păstrăm cel puțin șase luni de zile plafonarea adaosului comercial”, a mai explicat liderul UDMR.

Când a fost plafonat adaosul comercial în România

Adaosul comercial în România a fost plafonat prin Ordonanța de Urgență (OUG) 67/2023, care a intrat în vigoare pe 30 iulie 2023.

Măsura plafonează adaosul comercial pentru o listă de produse agricole și alimentare, cu diferite limite în funcție de etapa lanțului de producție și comercializare. Măsura a fost implementată pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor, în special a celor cu venituri mici și medii, în contextul creșterii rapide a prețurilor la alimente.

Această plafonare a fost prelungită periodic, cu termenul cel mai recent până la 30 septembrie 2025. În acest moment, Guvernul discută o eventuală prelungire a măsurii și după dată de 1 octombrie 2025.

Ultima dată, Guvernul a decis prelungirea plafonării adaosului comercial în luna iunie, atunci când a fost stabilit termenul de 30 septembrie 2025. Prețurile au rămas neschimbate atunci pentru o listă de produse, printre care pâine albă, telemeaua de vacă, făina, mălaiul și ouăle de găină.