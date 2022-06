„Acest copil ucrainean de 7 ani dormea liniştit la Kiev până când o rachetă rusească de croazieră i-a aruncat casa în aer. Şi multe altele în Ucraina sunt lovite. Summitul G7 trebuie să răspundă cu mai multe sancţiuni împotriva Rusiei şi mai mult armament greu pentru Ucraina. Imperialismul bolnav al rușilor trebuie învins”, a scris ministrul ucrainean de externe, într-un mesaj publicat pe Twitter, alături de o fotografie cu fetița scoasă pe targă, dintre dărâmături, de către salvatori.

Mai multe explozii au avut loc duminică dimineața în cartierul Șevchenkivski din Kiev, a anunțat primarul orașului, Vitali Klitschko. Cel mai nou bilanț al atacului, anunțat tot de edilul Kievului, indică un mort și șase răniți, printre care se află și fetița de șapte ani, potrivit The Moscow Times.

„A fost găsit un cadavru. Șase locuitori au fost răniți. Patru dintre ei au fost spitalizați, inclusiv o fetiță de 7 ani”, a declarat Vitali Klitschko.

Bilanțul inițial arăta că două persoane au fost rănite în atacurile de duminică dimineață – primele lovituri ale Rusiei asupra capitalei ucrainene în aproape trei săptămâni.

Vitali Klitschko a mai anunțat, după ce fetița a fost scoasă pe targă de către echipele de urgență, că acestea „încearcă să-i salveze mama”.

Între timp, Anton Gerașenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne, a anunțat că o rusoaică se numără printre persoanele rănite în urma atacurilor cu rachete asupra Kievului, potrivit Sky News.

Gerașenko a scris pe Twitter că a vizitat locul unde a lovit o rachetă rusească și a descris scenele ca fiind „oribile”. El a adăugat: „Femeia pe care salvatorii o scot din dărâmături este un cetățean rus. Ea se află acum în spital. Rușii trag în ruși”.

Portalul Nexta TV a publicat imagini din timpul salvării acestei femei și îl citează pe Anton Gerașenko, care a precizat că rusoaica este chiar mama fetiței de 7 ani salvată anterior. Consilierul a mai anunțat că una dintre rachete a lovit o grădiniță.

Patru explozii au zguduit duminică dimineaţă Kievul.

