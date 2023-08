O sursă anonimă din cadrul serviciilor secrete ucrainene a declarat pentru agenția franceză de presă: „În timpul nopții, (Serviciul de Securitate al Ucrainei) SBU a aruncat în aer Sig, un petrolier important al Federației Ruse care transporta combustibil pentru trupele ruse”.

Sursa a precizat că operațiunea, care a implicat o dronă navală și explozibili, a fost efectuată împreună cu marina ucraineană în apele teritoriale ale țării.

Footage from the Ukrainian USV that targeted the Russian tanker Sig off the Kerch Strait, with a hit on the waterline near the engine room. pic.twitter.com/YEFkuaGpLv