Paradă la Phenian

Evenimentul a avut loc în Piața Kim Il Sung, în prezența liderului  Kim Jong-un și a unor înalți demnitari străini, inclusiv prim-ministrul chinez Li Qiang și fostul președinte rus Dmitri Medvedev.

„O mare paradă militară pentru celebrarea celei de-a 80-a aniversări a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea a avut loc pe piaţa Kim Il Sung pe 10 octombrie”, a informat agenţia oficială de presă KCNA.

racheta balistică intercontinentală (ICBM) Hwasong-20, în timpul paradei militare organizate pentru a sărbători cea de-a 80-a aniversare a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea, la Phenian.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Printre armele expuse s-au numărat  rachete balistice intercontinentale (ICBM), vehicule de lansare a dronelor, dar și o  nouă armă hipersonică ce a atras atenția observatorilor internaționali.
Hwasong-11Ma și Hwasong-20, noile vedete ale arsenalului nord-coreean

Coreea de Nord a prezentat pentru prima dată  arma hipersonică Hwasong-11Ma și racheta balistică intercontinentală Hwasong-20, considerate de presa de stat drept „cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice din Coreea de Nord”.

Vehiculul de planare hipersonic Hwasong-11Ma este echipat cu un focos capabil să manevreze la viteze de peste Mach 5, ceea ce îl face dificil de interceptat de sistemele de apărare antirachetă. Noul model ar fi bazat pe rachetele rusești Iskander, dar adaptat pentru a transporta un planor hipersonic manevrabil.

De asemenea, racheta Hwasong-20, propulsată cu combustibil solid, marchează un pas major în dezvoltarea programului de rachete al Coreei de Nord. Motorul său, fabricat din materiale compozite din fibră de carbon, a fost testat de nouă ori la sol, potrivit KCNA.

Relațiile dintre Phenian, Beijing și Moscova, tot mai strânse

Parada a avut loc la o lună după vizita lui Kim Jong-un la Beijing, unde a participat, alături de Xi Jinping și  Vladimir Putin, la o paradă militară dedicată victoriei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

Kim Jong Un, secretarul general al Partidului Muncitorilor din Coreea (WPK) și președintele Afacerilor de Stat ale Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC), participă la o mare reuniune comemorativă pentru a sărbători cea de-a 80-a aniversare a fondării WPK, la Stadionul May Day din Phenian, Coreea de Nord, RPDC, 9 octombrie 2025.
Kim Jong-un ține un discurs cu ocazia marcării a 80 de ani de la fondarea Partidului Muncitorilor din Coreea (WPK) Foto: Hepta

Evenimentul subliniază  apropierea tot mai mare dintre Coreea de Nord, China și Rusia, pe fondul sancțiunilor internaționale impuse Phenianului. Presa de stat nord-coreeană a relatat că trupe care au luptat alături de forțele ruse în Ucraina au defilat și ele în parada de la Phenian.

Noi tancuri și forțe modernizate

În cadrul paradei, Coreea de Nord a prezentat și tancurile principale de luptă Cheonma-20, descrise de KCNA ca având „o capacitate de atac extraordinară și un sistem de protecție fiabil”.

Această fotografie, realizată pe 9 octombrie 2025, surprinde o scenă din cadrul evenimentului organizat pentru a sărbători cea de-a 80-a aniversare a înființării Partidului Muncitoresc din Coreea (WPK), la Stadionul May Day din Phenian, Coreea de Nord, Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC).
Cea de-a 80-a aniversare a înființării Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord (WPK) Foto: Hepta

„Spectatorii au izbucnit în urale entuziaste când coloana de rachete balistice intercontinentale Hwasong-20, cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice al RPDC, a intrat în piață, umplând pista”, a relatat KCNA, folosind inițialele numelui oficial al țării, Republica Populară Democrată Coreeană.

