Burger cu iz occidental, servit la 10.000 de metri altitudine

Pe un zbor din Vladivostok către capitala Coreei de Nord, turiștii au primit, alături de cârnați și dulciuri, un „Kim-Burger” ambalat în hârtie roșu-galben-alb, care amintea vizual de celebrul brand american McDonalds.

„Pe zbor primești chiar o cutie de prânz cu cel mai mare dușman al regimului: un hamburger! Vă puteți imagina?”, a scris pe Instagram influencerița rusă Darya Karyukina, care a documentat întreaga călătorie cu telefonul mobil.

De la „carne tocată cu pâine” la „invenția liderului suprem”

În trecut, în Coreea de Nord nu se folosea nici măcar cuvântul „hamburger”, acesta fiind înlocuit cu sintagma „carne tocată cu pâine”, pentru a evita orice referire la cultura occidentală.

Inflencerița Darya Karyukina și-a documentat călătoria în Coreea de Nord cu smartphone-ul ei. Foto: Captură video

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Potrivit relatării Daryei, însoțitorii de bord le-au spus pasagerilor că rețeta ar fi fost creată chiar de Kim Jong-un. „Ni s-a spus că el a combinat carnea cu chifla și a răsplătit oamenii cu o mâncare delicioasă”, a povestit aceasta, citată de site-ul life.ru. Burgerul nu a fost prezentat ca fast-food, ci ca o realizare națională.

Turismul rusesc spre Coreea de Nord, în creștere

În ultimul an, Coreea de Nord a făcut pași pentru a atrage turiști din Rusia. În februarie 2024, un grup de aproximativ 100 de ruși a participat la o excursie organizată, vizitând stațiunea de schi Masikryong și capitala Phenian.

Din iulie 2025, după o pauză de mai mulți ani, au fost reluate zborurile directe Moscova–Phenian, operate de compania rusă Nordwind Airlines. Călătoria durează circa opt ore și costă aproximativ 580 de euro.

Resort de lux deschis, apoi închis pentru străini

Pe 1 iulie 2025, Kim Jong-un a inaugurat complexul turistic Wonsan Kalma, conceput pentru a găzdui până la 20.000 de vizitatori. Stațiunea, ridicată pe o fostă bază de testare pentru rachete și promite o vacanță de lux pe malul Mării Japoniei, cu plaje artificiale și hoteluri elegantea fost prezentat de regimul Kim Jong-Un drept „cea mai mare realizare a anului”.

Recomandări Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”

Primele vacanțe au fost rezervate de turiști ruși, însă, la scurt timp, autoritățile nord-coreene au anunțat că resortul nu mai primește temporar vizitatori străini, inclusiv din Rusia.

Imaginea regimului, între tradiție și simboluri occidentale

Faptul că un aliment considerat odinioară „dușman ideologic” este acum servit turiștilor arată o schimbare de abordare în prezentarea Coreei de Nord către vizitatorii din exterior. Totuși, „Kim-Burgerul” este promovat ca o invenție locală, nu ca un import din Vest.

„Ni s-a spus că este un dar al liderului către popor”, a povestit Darya Karyukina, surprinsă să vadă un burger în avionul spre una dintre cele mai închise țări din lume.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE